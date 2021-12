Op 4 januari trekt Manneken Pis zijn uniform van blinde schooljongen aan ter gelegenheid van Wereldbrailledag. Zijn blindengeleidehond, een essentiële partner voor zijn mobiliteit, houdt hem de hele dag gezelschap. De Brailleliga wilt van deze dag gebruik maken om het belang van braille in de verf te zetten.

Braille is een schrijfsysteem van zes punten in reliëf uitgevonden door Louis Braille in 1837. Het universeel systeem is uniek en ongeëvenaard en biedt blinde en slechtziende personen de mogelijkheid zich open te stellen voor de wereld. Draai of keer het zoals je wilt, braille is en blijft het enige schrijfsysteem voor blinde personen.

Ondanks de steeds verder gaande digitalisering blijft Braille niet alleen een nuttig hulpmiddel, sterker nog het is essentieel op school, op het werk, om de spelling van een taal te kennen, een woordbeeld te kunnen vormen, toegang te hebben tot informatie en bij uitbereiding dus voor de zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen. Vandaag nog meer dan vroeger biedt Braille een betere inclusie in het dagelijkse leven. Braille past zich namelijk aan aan alle nieuwe technologieën, denk maar aan een brailleleesregel of het brailletoetsenbord op de iPhone.

Ook Manneken Pis is dit jaar van de partij!

Manneken Pis trekt ook dit jaar zijn uniform van een blinde schooljongen aan. De vzw schonk in 2009, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Louis Braille, dit uniform aan de bekendste inwoner van Brussel om hulde te brengen aan Louis Braille en personen met een visuele handicap te herinneren aan het belang en nut van zijn uitvinding.

Een bericht in braille voor alle gelegenheden

Wensen versturen in braille? Dat kan! Surf naar https://bericht.braille.be/nl/, schrijf je bericht en het systeem zal je bericht omzetten in braille. Het is een originele manier om in contact te blijven met iedereen die je dierbaar is.

Braille is een schrijfsysteem van zes punten in reliëf uitgevonden door Louis Braille in 1837. Het universeel systeem is uniek en ongeëvenaard en biedt blinde en slechtziende personen de mogelijkheid zich open te stellen voor de wereld. Draai of keer het zoals je wilt, braille is en blijft het enige schrijfsysteem voor blinde personen. Ondanks de steeds verder gaande digitalisering blijft Braille niet alleen een nuttig hulpmiddel, sterker nog het is essentieel op school, op het werk, om de spelling van een taal te kennen, een woordbeeld te kunnen vormen, toegang te hebben tot informatie en bij uitbereiding dus voor de zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen. Vandaag nog meer dan vroeger biedt Braille een betere inclusie in het dagelijkse leven. Braille past zich namelijk aan aan alle nieuwe technologieën, denk maar aan een brailleleesregel of het brailletoetsenbord op de iPhone.Manneken Pis trekt ook dit jaar zijn uniform van een blinde schooljongen aan. De vzw schonk in 2009, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Louis Braille, dit uniform aan de bekendste inwoner van Brussel om hulde te brengen aan Louis Braille en personen met een visuele handicap te herinneren aan het belang en nut van zijn uitvinding.Wensen versturen in braille? Dat kan! Surf naar https://bericht.braille.be/nl/, schrijf je bericht en het systeem zal je bericht omzetten in braille. Het is een originele manier om in contact te blijven met iedereen die je dierbaar is.