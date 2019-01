Bpost werkt weer met prior- en non-priorzegels

Bpost maakte begin jaren 2000 al eens onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire brieven, maar in 2007 werd er opnieuw overgeschakeld op een enkele zegel.

Nu keert de priorzegel dus terug. Eén zo'n zegel zal 1 euro kosten, of 9,7 euro voor een velletje van tien zegels. Alleen met die zegels is vanaf 1 januari de levering de volgende werkdag nog verzekerd.

Het alternatief is een non-priorzegel van 95 cent per stuk of 9,2 euro voor tien. Die is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo'n postzegel brengt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen.

Wie nog postzegels heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt bpost die zegels automatisch als non-prior.

De priorzegels krijgen een barcode, waardoor ze in de sorteercentra apart behandeld kunnen worden. Bpost hoopt met het onderscheid het brievenvolume beter te kunnen verdelen en inplannen.

Ook brieven sturen naar het buitenland wordt duurder. De prijs voor een zegel voor een gewone brief naar een bestemming in Europa stijgt van 1,36 euro naar 1,46 euro. Wie een brief wil opsturen naar een bestemming buiten Europa, zal daar een zegel van 1,68 euro (ook +0,10 eurocent) op moeten kleven. Op die zegels is er een korting bij aankoop van een vel van vijf zegels.