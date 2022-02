Een pakje versturen, maar geen tijd om naar het postkantoor te rijden? Bpost start vanaf 14 februari in enkele gemeenten met een proefproject, waarbij je pakjes aan de postbode kunt meegeven. Het gaat om Mol, Geel, Leuven, Wevelgem, een deel van Brussel en enkele Waalse gemeenten. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Wie in de betrokken gemeenten de postbode met een pakje aan de deur krijgt, kan zijn pakje dus meegeven om te verzenden. "Dat moet wel al gefrankeerd en volledig voorzien zijn van een etiket", zegt Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. "Het is ook alleen mogelijk wanneer de postbode al bij de klant moest zijn voor een pakket. Je kunt het niet zomaar bij de brievenbus klaarleggen of de postbode in de straat aanspreken."

Het is nog onzeker of het project ook in de rest van het land uitgerold zal worden. "De proefperiode loopt tot 15 april", zegt Van Mierlo. "Daarna zullen we bekijken of het systeem werkt, en of er vraag naar is."

Bpost ziet alvast alleen maar voordelen. "Het bespaart de klant een ritje naar het postkantoor, en het is ook kostenefficiënter voor Bpost zelf, aangezien er minder pakjes vanuit het afgiftepunt verstuurd moeten worden."

