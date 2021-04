Voor een leuke reportage in Plus Magazine over bijzondere vriendschappen over de generaties heen zijn wij op zoek naar jullie getuigenissen.

Heb jij een goeie vriend of vriendin die minstens 10 jaar ouder of jonger is en willen jullie over die speciale band vertellen, stuur dan een mail met je verhaal en jullie leeftijden naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be. Wie weet worden jullie een van de duo's in de reportage!

Heb jij een goeie vriend of vriendin die minstens 10 jaar ouder of jonger is en willen jullie over die speciale band vertellen, stuur dan een mail met je verhaal en jullie leeftijden naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be. Wie weet worden jullie een van de duo's in de reportage!