Bijna vier op de tien Vlaamse 65-plussers wonen in ongeschikte woning

Voor de marktanalyse baseerde Brody zich op cijfers van Steunpunt Wonen van de Vlaamse overheid, op een enquête die Immoweb uitvoerde bij ruim 8.000 Belgen en op zijn eigen expertise als aanbieder van woonoplossingen voor ouderen.

Volgens de analyse zouden 300.000 woningen in Vlaanderen van ontoereikende kwaliteit zijn voor ouderen. Daardoor leeft 38 procent van de Vlaamse senioren in een dergelijke woning. Een groot deel van die huizen is al meer dan veertig jaar geleden gebouwd en nooit gerenoveerd.

Zowat 37 procent van de ondervraagde senioren zou wel willen verhuizen, maar durft de stap niet te zetten. Vlamingen van 73 of ouder leven vandaag al gemiddeld meer dan 25 jaar in hetzelfde huis of appartement.

Gemiddeld zetten Vlamingen pas op 78-jarige leeftijd de stap naar een assistentiewoning. Dat komt omdat Vlamingen er nog te vaak van uitgaan dat een assistentiewoning hetzelfde is als een rusthuis, klinkt het. Voor 18,5 procent van de 65-plussers is de gezondheid van een van de gezinsleden de belangrijkste reden om toch te verhuizen.