Bijna een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 heeft het leven gelaten in ongevallen met obstakels buiten de weg. Hierbij zijn palen, bomen en slechte vangrails het grootste probleem. Mobiliteitsorganisatie Touring eist meer investeringen van gewesten en lokale besturen in de weginfrastructuur.

Het aantal dodelijke ongevallen met een obstakel buiten de weg steeg met 3 procent in 2018, vergeleken met het jaar ervoor, ook al was er in die periode een daling van het totale aantal doden. Ongevallen met obstakels buiten de weg zijn verantwoordelijk voor 30 procent van de dodelijke verkeersslachtoffers in België, meldt Touring. De ongevallen tegen een obstakel buiten de weg staan op de eerste plaats qua meest fatale en zware gevolgen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor 15 procent van het totale aantal zwaargewonden door een verkeersongeval in 2018, het meest recente jaar waarvoor er cijfers beschikbaar zijn.De stijging zou volgens Touring omgebogen kunnen worden door een aanpassing in de infrastructuur. Het initiatief moet volgens de mobiliteitsorganisatie niet enkel van de gewesten komen, maar ook van de lokale besturen.