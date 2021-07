Bestuurders die veelvuldig in de fout gaan in het verkeer zijn betrokken bij 1 op de 3 ongevallen in ons land. Mensen die recidiveren hebben ook 10% meer kans op een ongeval. Tot die conclusie komt Vias institute op basis van een nieuw onderzoek bij 15 000 respondenten. Daarom wordt het platform all-for-zero.be gelanceerd, waar iedereen zijn mening kwijt kan over de aanpak van verkeersovertreders.

In een nieuwe studie bij 15 000 respondenten onderzocht Vias institute het gedrag van recidivisten over de periode 2014-2019. Het gaat hier over personen die in die periode tenminste 2 verkeersboetes of veroordelingen kregen. 24% van de respondenten voldeed aan deze definitie. In de periode 2014-2019 waren zij goed voor 35% van alle verkeersongevallen. Er is dus een correlatie tussen het krijgen van verkeersboetes of veroordelingen en ongevalsbetrokkenheid. Recidivisten hebben in het algemeen 10% meer kans om in een ongeval betrokken te geraken dan niet-recidivisten. Het verband is zelfs nog sterker: hoe meer verkeersovertredingen iemand begaan heeft, in hoe meer ongevallen hij betrokken is.

Alternatieve vormingen als oplossing?

Hoe pak je nu die veelplegers en andere verkeersovertreders het beste aan? Kan dat enkel via hogere boetes of rijverboden? Of kan je voor bepaalde overtredingen ook beroep doen op alternatieve straffen zoals begeleiding door middel van het alcoholslot of vormingen voor overtreders die veel te snel gereden hebben?

Uit eerder onderzoek van Vias institute bleek al dat het percentage recidivisten 41% lager ligt bij verkeersovertreders die nadat ze veroordeeld werden voor rijden onder invloed een vorming moesten volgen, in vergelijking met overtreders die een klassieke straf kregen zoals een geldboete of een verval van recht tot sturen. Belangrijk is vooral dat je tijdig kunt ingrijpen, om de kans op recidive te verkleinen.

All-for-zero.be!

De aanpak van recidivisten en welke bestraffing het meest geschikt is, is één van de vele vragen waarover burgers vanaf nu hun licht kunnen laten schijnen op het nieuwe burgerplatform all-for-zero.be.

Het platform is een initiatief van federaal minister Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute. De slogan maakt nog eens duidelijk dat het doel van nul verkeersdoden in België enkel kan bereikt worden als iedereen samenwerkt.

Alle burgers krijgen tot 30 september de kans om hun gedacht te zeggen over drie grote verkeersveiligheidsthema's.

1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?

2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?

3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

Iedereen kan op verschillende manieren zijn stem laten horen. Door middel van het invullen van een enquête over de drie hoofdthema's en/of een deelname aan een burgerpanel. Daarin zullen verschillende burgers in de loop van september in discussie gaan met experts over de verschillende thema's.

De input van de enquête en de burgerpanels zal gebruikt worden bij de opmaak van een federaal plan voor de verkeersveiligheid.

