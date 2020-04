Vanaf 4 mei mogen voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bezoek ontvangen, maar niet elke voorziening zal dat vanaf maandag kunnen organiseren omdat het ontvangen van bezoek onderhevig is aan allerlei voorwaarden.

Ruim 90 procent van de meerderjarigen en net geen 40 procent van de minderjarigen koos er aan het begin van de lockdown voor om in hun voorziening te blijven. "De behoefte aan bezoek is dus groot", zegt Karina De Beule, woordvoerster van het VAPH. De voorzieningen kunnen vanaf maandag bezoek organiseren, maar dat is geen verplichting. "Er moet een evenwicht gezocht worden tussen de menselijke behoefte en de beschermingsmaatregelen. Zo zullen voorzieningen waar er een uitbraak geweest is, mogelijk extra tijd nodig hebben", klinkt het.

De verschillende zorgaanbieders krijgen de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken waarin rekening gehouden wordt met de voorwaarden. "Voldoende personeel en beschermingsmateriaal zijn absolute voorwaarden", zegt Karine Moykens, hoofd van de taskforce. "Zijn deze voorwaarden vervuld, dan kan de directie de bezoekregeling starten en communiceren naar de betrokken personen."

De startdatum voor bezoek kan verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, en binnen de voorziening zelf van campus tot campus, van leefgroep tot leefgroep of zelfs per individuele bewoner.

Om het risico op besmetting te beperken moet het bezoek op afspraak geregeld worden, mag er geen bezoek op de kamer ontvangen worden en moet er een aparte ruimte voor het bezoek worden voorzien. Daarnaast moet er ook een afzonderlijke ingang en uitgang. Het bezoek moet bovendien beschermingsmateriaal krijgen en dat kan nog een probleem vormen, klinkt het. "Er is nog steeds een tekort, maar bezoek kan ook zelf voor beschermingsmateriaal zorgen."

