De vragen rond leefmilieu en voedsel zijn steeds nauwer met elkaar verweven, ook voor consumenten. Vlees ontsnapt niet langer aan dit debat.

De EU is 's werelds tweede grootste invoerder van producten die de ontbossing van tropisch woud veroorzaken (16%), na China en voor de VS. De oorzaak? De palmolie, soja, enz. die we gebruiken voor de veeteelt. Jaarlijks voert Europa tot 35 miljoen ton sojabonen en -meel in, hoofdzakelijk uit Zuid-Amerika. Maar de ontbossing is niet het enige probleem: de veeteelt brengt schade toe aan de planeet door overvloedig gebruik van water, de uitstoot van CO2 en de methaanuitstoot door het vee. Toch is het niet de bedoeling om vleesliefhebbers - wij Belgen consumeren 64 kg vlees...

De EU is 's werelds tweede grootste invoerder van producten die de ontbossing van tropisch woud veroorzaken (16%), na China en voor de VS. De oorzaak? De palmolie, soja, enz. die we gebruiken voor de veeteelt. Jaarlijks voert Europa tot 35 miljoen ton sojabonen en -meel in, hoofdzakelijk uit Zuid-Amerika. Maar de ontbossing is niet het enige probleem: de veeteelt brengt schade toe aan de planeet door overvloedig gebruik van water, de uitstoot van CO2 en de methaanuitstoot door het vee. Toch is het niet de bedoeling om vleesliefhebbers - wij Belgen consumeren 64 kg vlees per persoon per jaar - een schuldgevoel aan te praten. Wel om manieren aan te brengen om anders te consumeren. Want niet elke steak scoort even slecht qua broeikasgas en ontbossing. Bovendien wijst de Nederlandse onderzoeker Hannah van Zanten, gespecialiseerd in duurzame voedselketens, erop dat er in een wereld zonder vlees tot een derde meer land moet worden bewerkt, wat leidt tot meer kunstmest, brandstof, enz.Het komt er dus op aan vlees anders te produceren en te consumeren, zonder daarbij de impact van onze eetgewoonten op het milieu te negeren. Daarom is het belangrijk om de voorkeur te geven aan lokale producten. Rundsvlees uit Uruguay mag dan lekker smaken, het is slecht voor het milieu omdat dit vlees een te lange weg aflegt tot bij de consument, wat zorgt voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Daarom opteer je beter voor producten afkomstig van duurzame, lokale en milieuvriendelijke landbouw. Maar is dat niet enkel weggelegd voor de happy few? De basisprijs van een kipfilet bedraagt minder dan 9 euro per kg, tegenover 25 euro per kg voor een Belgische biokip. Dure luxe, die ook geldt voor runds- en varkensvlees, en andere vleesproducten. Daarom eet je beter minder, maar wel kwalitatief vlees - ondanks de meerprijs -, zodat je ook onze boeren blijft steunen. Je kan de economische impact van je gewijzigde voedingspatroon compenseren door je eiwitbronnen te herbekijken. Je eet dan één of twee dagen per week geen vlees, maar op de andere dagen wel de beste kwaliteit. Daarnaast haal je eiwitten uit plantaardige bronnen, zoals sommige granen en peulvruchten - kikkererwten, bonen, soja, linzen, kidneybonen, enz -, uitstekende alternatieven voor vlees. Deze oplossing heeft het voordeel dat ze zowel economisch als ecologisch haalbaar is en tegelijkertijd alle eiwitten en aminozuren levert die je lichaam broodnodig heeft. Een andere tip is om meer eieren te eten, ondanks de prijsstijging. Eieren zijn goedkoop in verhouding tot hun eiwitgehalte - 13 gr per 100 gr eieren of ongeveer 20% van de dagelijkse behoefte van een vrouw. En ondertussen weten we dat het effect van eieren op je cholesterolgehalte zeer bescheiden is.