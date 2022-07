Bespaar jij deze zomer op je vakantiebudget?

Met de oorlog, de energiecrisis en de inflatie worden we geconfronteerd met stijgende prijzen. Heeft dit invloed op jouw vakantieplannen? ? Koos je misschien voor een staycation, een kortere trip, een low budget formule, of stel je je reisplannen uit tot later?

© iStock