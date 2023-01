In de eerste helft van 2022 is een recordaantal snelheidsover­tredingen vastgesteld op de Bel­gische wegen. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de federale politie door De Tijd.

In de eerste zes maanden van vorig jaar reden meer dan 3 miljoen chauffeurs in ons land te snel. Een derde meer dan in dezelfde periode in 2021 en meer dan een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. In de overgrote meerderheid van de overtredingen gaat het om bestuurders die minder dan 10 kilometer per uur boven de maximaal toegelaten snelheid reden.

Het aantal geflitste chauffeurs ligt beduidend hoger in Vlaanderen dan in de rest van het land. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen werden hardrijders het vaakst betrapt, in Luik ligt het aantal snelheidsovertredingen per 100.000 inwoners het laagst.

Een deel van de verklaring voor die geografische verschillen ligt in het aantal trajectcontroles. Uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eind vorig jaar in de Kamer bekendmaakte, blijkt dat Vlaanderen goed is voor ruim acht op de tien actieve trajectcontroles in ons land. In Wallonië zijn volgens Verlinden amper 25 trajectcontroles actief.

Dat het aantal snelheidsboetes zo fors oploopt, heeft veel te maken met de verhoging van de pakkans en de strengere aanpak. In de strijd om het aantal verkeersdoden en verkeersslacht­offers te doen dalen kondigde minister van Justitie­ Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een strengere manier van werken aan: meer controleren en minder ­tolereren.

Niet alleen het aantal snelheidsovertredingen ligt beduidend hoger dan een jaar eerder, ook het aantal chauffeurs dat betrapt wordt op dronken rijden steeg weer naar het niveau van voor de coronapandemie.

In de eerste zes maanden van vorig jaar reden meer dan 3 miljoen chauffeurs in ons land te snel. Een derde meer dan in dezelfde periode in 2021 en meer dan een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. In de overgrote meerderheid van de overtredingen gaat het om bestuurders die minder dan 10 kilometer per uur boven de maximaal toegelaten snelheid reden. Het aantal geflitste chauffeurs ligt beduidend hoger in Vlaanderen dan in de rest van het land. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen werden hardrijders het vaakst betrapt, in Luik ligt het aantal snelheidsovertredingen per 100.000 inwoners het laagst. Een deel van de verklaring voor die geografische verschillen ligt in het aantal trajectcontroles. Uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eind vorig jaar in de Kamer bekendmaakte, blijkt dat Vlaanderen goed is voor ruim acht op de tien actieve trajectcontroles in ons land. In Wallonië zijn volgens Verlinden amper 25 trajectcontroles actief. Dat het aantal snelheidsboetes zo fors oploopt, heeft veel te maken met de verhoging van de pakkans en de strengere aanpak. In de strijd om het aantal verkeersdoden en verkeersslacht­offers te doen dalen kondigde minister van Justitie­ Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een strengere manier van werken aan: meer controleren en minder ­tolereren. Niet alleen het aantal snelheidsovertredingen ligt beduidend hoger dan een jaar eerder, ook het aantal chauffeurs dat betrapt wordt op dronken rijden steeg weer naar het niveau van voor de coronapandemie.