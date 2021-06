De Belg heeft vorig jaar voor 4 miljard euro gekocht op webwinkels in het buitenland, 1,4 miljard euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Cross-Border Commerce Europe, een platform dat webhandel over de Europese landsgrenzen stimuleert. De stijging heeft onder meer te maken met de coronapandemie.

Belgen kopen over de grens vooral online bij modereus Zalando, kledingketens H&M en Zara en webwinkels Amazon, Wish en AliExpress. Ook de Nederlandse platformen Bol.com en Coolblue zijn hier populair.

De Belgische uitgaven op buitenlandse webwinkels stegen in 2020 tot een bedrag van 4 miljard euro. Dat is een toename met meer dan de helft in vergelijking met de 2,6 miljard euro uit 2019, en ook dat bedrag lag al bijna 20 procent hoger dan het jaar daarvoor. Het coronavirus zit daar voor iets tussen, stipt Cross-Border Commerce Europe aan: door de pandemie waren fysieke winkels vorig jaar een hele tijd dicht, waardoor er veel meer online werd gekocht. Met een omzet van 4 miljard euro vertegenwoordigden de buitenlandse webshops in 2020 een marktaandeel van bijna 31 procent in de totale online aankopen van de Belgen.

België staat daarmee op een negende plaats van zestien deelnemende landen. Als ook het consumentenvertrouwen in en de bezoeken op buitenlandse webshops in rekening worden gebracht, staat België zelfs op een zevende plaats.

De koploper is net als de voorije jaren Luxemburg. Buitenlandse webshops zijn in het Groothertogdom goed voor meer dan 80 procent van het marktaandeel van alle online aankopen. Daarna volgen Ierland, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. Nederland sluit het rijtje van zestien landen, maar dat komt hoofdzakelijk omdat onze noorderburen sterke binnenlandse webshops hebben zoals bol.com, Coolblue, Wehkamp en AH.

