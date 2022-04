Ook in het tweede coronajaar 2021 werd opnieuw massaal veel afgedankt elektro en lampen binnengebracht bij Recupel. 128.467 ton om precies te zijn. Een stijging van 3,7% t.o.v. 2020. En dat was al een recordjaar.

In het eerste covidjaar zaten heel wat mensen plots thuis. De ideale gelegenheid om een en ander op te ruimen, zo bleek. Recupel zamelde toen 123.840 ton afgedankte apparaten en lampen in. Maar ook in het jaar nadien, in 2021, gingen onze landgenoten door op dat elan. De oogst: 128.467 ton of 40,9 miljoen apparaten. Dat komt neer op gemiddeld 11,1 kilo per landgenoot, of 0,3 kilogram meer dan 2020.

Eric Dewaet, CEO van Recupel: "We zitten nog steeds op een berg van ruim 50 miljoen ongebruikte toestellen in onze huizen. Als we die kunnen reactiveren zijn er heel wat minder primaire grondstoffen nodig om nieuwe apparaten te maken. We kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. En -zeker in deze tijden- ons minder afhankelijk maken van bevoorrading uit het buitenland."

Van rookmelders tot en met ijskasten

Afgedankte elektro wordt meestal ingedeeld in zes fracties voor verdere verwerking: groot-wit (wasmachines, vaatwassers...), koel-vriesapparaten (ijskasten, diepvriezers, airco's en warmtepompen...), televisies en monitoren, rookmelders, lampen en 'overige'. In die laatste categorie zitten alle apparaten die niet tot de andere categorieën behoren. Dit zijn vaak kleinere elektronische apparaten zoals gsm's, opladers, elektrische tandenborstels, haardrogers, mixers, elektrisch tuingereedschap, etc. In totaal werden vorig jaar 40,9 miljoen stuks huishoudelijk elektro ingezameld.

Inzamelkanalen

Het belangrijkste inzamelkanaal voor huishoudelektro blijft het recyclagepark met een aandeel van 51,5% van het totaal, goed voor 65.658 ton.

Via de distributie werd 33.073 ton ingezameld, goed voor een aandeel van 27,2%. Je kan er je oude apparaat achterlaten als je een nieuw koopt, of je klein elektro deponeren in één van de recyclepunten.

Ook via charterophalers en -verwerkers werd heel wat opgehaald: 17.776 ton, goed voor een aandeel van 14,6%.

Bij kringloopwinkels werd 8.108 ton binnengebracht, goed voor 6,7% van het totaal. Daarin zitten zowel herbruikbare toestellen, als goederen die na nazicht doorverwezen werden voor recyclage.

