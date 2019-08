Beeldreportage : Fantastische geboorte van een pandatweeling in Pairi Daiza !

Het gaat om de tweede pandageboorte in Pairi Daiza na de geboorte van Tian Bao in ons park op 2 juni 2016. Deze tweeling betekent meteen ook nieuwe hoop voor deze iconische, bedreigde diersoort die als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staat.

