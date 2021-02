Dierenparken zijn deze krokusvakantie weer open. En in Pairi Daiza kan je meteen op kraambezoek. Want veel dieren kregen tijdens de lockdown jongen.

De bewoners van het dierenrijk in Brugelette hebben tijdens de gedwongen sluiting niet stil gezeten. Een van de schattigste baby's is ongetwijfeld Mathaï, het zoontje van het Surinaamse orang-oetankoppel Sari en Ujian. Hij is hun tweede jong en werd eind vorig jaar geboren na een natuurlijke verwekking. Pairi Daiza telt nu zes van deze uiterst zeldzame mensapen en in april wordt een nieuwe geboorte verwacht. Ook bij de Aziatische olifanten viel er heuglijk nieuws te rapen. Olifant Soraya schonk in december het leven aan kalf Sayun, een zoontje. Daarnaast zorgden de zwijnsherten, zwartvoetpinguïns en naakte molratten voor nageslacht. En het aquarium telde wel honderden geboortes.

Mathai © Pairi daiza

Nog meer nieuwkomers

Niet alleen geboortes vullen de dierenpopulatie in Pairi Daiza aan. Er zijn ook een aantal nieuwkomers uit andere dierentuinen: Ijsbeer Seriy kwam bij zijn tweelingbroer Beliy wonen. Ook de vrouwelijke walrus Tania vond haar plekje in Pairi Daiza, net als een tiental ezelspinguïns, een rode panda, een Zuid- Amerikaanse tapir, twee paradijsvogels, vijf blackbuck-antilopes, een zwarte leguaan, een grote renkoekoek en een Stellers zeearend. In totaal goed voor 7000 dieren.

Het hotel mag ook open en heeft er vier splinternieuwe kamers bij met uitzicht op de ezelspinguïns in The Land of The Cold.Je kan kiezen voor een onderwaterzicht, of een zicht van bovenaf op de pinguingrot. In het park zijn enkel de buitenruimtes toegankelijk. De binnenverblijven, zoals het aquarium Le Nautilus, moeten wegens het coronavirus gesloten blijven.

Sayun © Pairi daiza

www.pairidaiza.eu

