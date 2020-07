In de provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur. Op het hele grondgebied van de provincie zal er een mondmaskerplicht gelden op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Individuele contactsporten worden verboden, ploegsporten mogen alleen voor jongeren tot 18 jaar.

Andere Antwerpse provinciale maatregelen zijn dat telewerk verplicht wordt behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is en dat in alle cafés en horecazaken de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd moet zijn tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Het gezelschap aan een tafel in restaurants en cafés wordt beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: men moet er alleen of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen naartoe, of met een begeleider in het geval van een hulpbehoevende, en het bezoek mag maar 30 minuten duren. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet langer toegelaten.

Feestzalen en fitness dicht

Er komen ook nog bijkomende maatregelen in de meest getroffen zones in de provincie: de stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem en Rumst. Alle evenementen en feesten zijn daar ten strengste verboden en feestzalen moeten sluiten. Ook alle fitnesscentra moeten sluiten.

"De impact van covid-19 kan even erg zijn voor jonge mensen als ze zwaar ziek worden dan voor ouderen." Gouverneur Cathy Berx doet ook een oproep om nu niet meer naar de regio Antwerpen te komen als dat niet noodzakelijk is. "Blijf zoveel mogelijk thuis", zegt ze. "Ga niet elders feesten, breng uzelf en anderen niet in gevaar." Een echt verbod voor zo'n verplaatsingen is er echter niet en er gaan geen wijken of gemeenten volledig 'op slot'.

"We brengen het sociaal leven op een heel laag pitje", vindt Berx. "Winkels blijven wel open. We hebben een evenwicht gezocht en op basis van epidemiologische analyses maatregelen genomen, we hebben niet gefixeerd op activiteiten waar geen besmettingen door veroorzaakt werden."

Berx heeft maandag al overleg gepleegd met de burgemeesters in haar provincie en zal dat de komende tijd twee keer per week blijven doen om na te gaan of er nog extra maatregelen nodig zijn én of de huidige maatregelen goed worden nageleefd. "Het is natuurlijk ook aan de burgemeesters om hun inwoners mee te informeren en te sensibiliseren", zegt ze.

