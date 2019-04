Auteur Tom Lanoye: 'Ik heb een podium nodig'

Auteur Tom Lanoye had in 2018 zoveel verjaardagen te vieren dat hij in 2019 op zijn elan verder gaat. En nog tot de zomer rondtoert met zijn Jubileetour, een terugblik op 40 jaar schrijverschap en 60 jaren in dit leven.

© FOTO'S FRANK BAHNMÜLLER