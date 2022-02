De corona-infolijn van de stad Antwerpen levert sinds maandag zelf corona-ziekteattesten af. Volgens het stadsbestuur gaat het om een tijdelijke maatregel om huisartsen uit de Antwerpse eerstelijnszone te ondersteunen, nu zij massaal aanvragen voor ziekteattesten krijgen door het hoge aantal besmettingen.

Elke dag verwerken de medewerkers van de corona-infolijn een aantal aanvragen van inwoners van Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek die positief hebben getest en een ziekteattest nodig hebben. Op die manier blijft de huisarts beter bereikbaar voor oproepen van patiënten die medisch advies nodig hebben. Volgens gemeenteraadslid Mie Branders, zelf huisarts, gaat het om een nobel initiatief, maar is het aantal attesten dat via die weg kan worden verstrekt wel nog veel te beperkt om een groot verschil te maken voor de Antwerpse huisartsen.

"Artsen werk uit handen nemen is de essentie geweest van de coronastrategie van de stad", stelt schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg alvast. "Deze actie past perfect in deze filosofie."

De Antwerpse corona-infolijn is bereikbaar op het nummer 03 435 95 55 en dat van maandag tot zaterdag. Stedelijke medewerkers kijken, onder toezicht van de huisartsenkring, het testresultaat na en bezorgen het ziekteattest via e-mail binnen de 24 uur - behalve op zaterdag, dan is het 48 uur. Het ziekteattest is maximaal 7 dagen geldig. Als de daglimiet qua aanvragen bereikt is, worden de patiënten alsnog doorverwezen naar hun huisarts. Wie voor het onderwijs, de politie, het leger of de haven werkt, kan trouwens sowieso enkel bij de huisarts terecht.

De infolijn blijft intussen ook bereikbaar voor vragen over corona, testen en vaccineren of voor hulp bij het inboeken van een afspraak voor vaccinatie in Antwerpen.

