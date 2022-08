Er komt een tijd dat je kinderen uitvliegen, het nest verlaten. Wij zijn voor een artikel in Plus Magazine op zoek naar getuigenissen. Hoe heb jij deze periode in je leven ervaren?

Er komt een tijd dat je kinderen uitvliegen, het nest verlaten. Je hebt jarenlang voor hen gezorgd en plots koken ze zelf hun potje, doen ze zelf de was en komen ze niet meer automatisch bij jou aankloppen met hun kleine en grote(re) problemen.

Wij zijn voor een artikel in Plus Magazine op zoek naar getuigenissen. Hoe heb jij deze periode in je leven ervaren? Voelde je een groot gemis? En hoe heb je dit ingevuld? Of misschien ervaarde je deze levensfase net als een kans om uitgestelde dromen na te jagen en nieuwe uitdagingen aan te gaan? En wat deed je met de vrijgekomen kamers in huis?

Stuur je verhaal naar: ellie.maerevoet@plusmagazine.be

