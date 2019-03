Als je kind weer thuis komt wonen

Eerst waren er de nestklevers, jongeren die er maar niet toe komen het ouderlijke huis te verlaten. Vandaag is er het groeiende fenomeen van de boemerangkinderen, volwassenen die - voor korte of lange tijd, en al dan niet door omstandigheden - terug bij hun ouders intrekken.

Hoewel over het aantal boemerangkinderen in ons land geen exacte cijfers bestaan, is het fenomeen, net als in de ons omringende landen, duidelijk aan een opmars bezig. Bij onze noorderburen trekt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een kwart van de jongvolwassenen die het nest hebben verlaten, binnen de vijf jaar terug bij hun ouders in (cijfers 2016), vrouwen wat vaker dan mannen, maar mannen blijven na hun terugkeer langer hangen. Een stukgelopen relatie en financiële problemen liggen het vaakst aan de basis. In Frankrijk becijferde de Fondation Abbé Pierre in 2015 dat circa 500.000 jongeren tussen 18 en 24 jaar terug bij hun ouders waren ingetrokken. In Groot-Brittannië woont 26% van de 25- tot 34- jarigen opnieuw onder het ouderlijke dak, in Spanje is dat 55% van de 25- tot 29- jarigen. Koploper in Europa is Italië, met liefst 60%.

...