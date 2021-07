Steeds meer baasjes klagen dat hun hond onhandelbaar wordt als hij op straat een soortgenoot tegenkomt. Hij trekt fel aan de leiband, gaat blaffend tekeer... Vanwaar die reactie?

Almaar meer hondenbaasjes proberen elk contact met andere honden te mijden als ze hun viervoeter uitlaten. Ze korten de leiband in, houden afstand, wijzigen hun route of nemen hun hond op de arm om te voorkomen dat hun honden elkaar kunnen begroeten. Maar honden zijn sociale dieren, contact met soortgenoten is een basisbehoefte. Gevolg: na weken of maanden zonder contact raakt je hond gefrustreerd en gaat hij overdreven te keer wanneer hij een andere hond ziet. Dat hij aan de leiband trekt, almaar door blaft en zich opwindt, wil alleen maar zeggen dat je hond zijn vriendje even wil begroeten!

Door hem dat te onzeggen beland je al snel in een vicieuze cirkel: hoe meer je hond zich laat horen, hoe meer baasje het contact met andere honden wil vermijden! Wij mensen verwarren die frustratie vaak ten onrechte met agressief gedrag. Zeker als de hond begint te grommen of te blaffen. Helaas worden sommige honden dan soms ook echt agressief: ze gaan zich zo buitensporig gedragen bij het zien en naderen van een soortgenoot dat die laatsten daar defensief op reageert. Wat dan weer tot conflicten leidt die de baasjes angst aanjagen. Maar agressief gedrag kan ook door het baasje zijn aangeleerd. Als je hond merkt dat jij andere honden mijdt en je angstig gedraagt, leert ook hij op zijn hoede te zijn voor andere dieren en zal hij je willen verdedigen tegen wat jou angst aanjaagt!

Maar het is nooit te laat om jullie gedrag bij te sturen. Dus gun je hond wat vrijheid om zich te uiten en te communiceren. Vervolg voortaan gewoon je weg als je een hond tegenkomt en vraag het andere baasje of jullie honden mekaar mogen begroeten. Je huisdier zal je dankbaar zijn! Durf je dit niet of gedraagt je hond zich echt agressief? Zoek dan hulp bij een gedragstherapeut.

Bron : Julie Willems, gedragstherapeute

