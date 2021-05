Een kat opvoeden is zo goed als onmogelijk. Ze leidt haar eigen leventje. En een van haar favoriete bezigheden is voorwerpen in je interieur omgooien!

De meeste katten weten zich het grootste deel van de tijd probleemloos alleen bezig te houden. Het kleinste niemendalletje zorgt voor afleiding: een touwtje, een kartonnen doos, een kurk, een vlieg... Zij zijn de kampioenen van de geïmproviseerde solospelletjes! Zo vindt een kat het leuk om kleinere voorwerpen in je interieur te verschuiven... tot ze op de grond vallen. Zie dit niet als een sadistisch trekje. Voor je kat is dit gewoon een zoveelste spelletje. Want wat is er leuker dan een voorwerp tegen de vlakte te zien gaan, ook kleine kinderen vinden dat geweldig. De eerste keer doet je kat dat niet met opzet, ze stoot per ongeluk iets om terwijl ze zich een weg baant tussen de vele voorwerpen op je kast of vensterbank.

Met wat geluk blijft het bij die ene keer. Is dat niet zo, dan heeft je kat wellicht een nieuw spelletje ontdekt, dat ze wil herhalen. Dit heet conditionering: je dier vindt het leuk om iets te doen, dus gaat het dit opnieuw doen, om er weer plezier aan te beleven. En als je daarop reageert, versterkt dit de conditionering alleen maar. Want de meeste katten vinden het fijn dat hun baasje alle aandacht op hen richt. Je kat realiseert zich dat ze macht krijgt door een voorwerp te laten vallen en doet het daarom opnieuw! En dat geldt nog meer als je positief op het voorval reageert, met een lach of een teder gebaar bijvoorbeeld.

Er is dus maar één oplossing: nooit meer reageren op dit kattenkwaad. Als je kat beseft dat ze op deze manier niet langer je aandacht kan trekken, zal ze op zoek gaan naar een andere bezigheid. Zie je dat je kat weer overal op loopt, op zoek naar meer toeren om uit te halen, probeer dan haar aandacht te trekken met een speeltje. Zo breng je haar op andere gedachten en weet je die mooie vaas misschien te redden!

