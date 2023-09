Al een vijfde van de Belgische werkgevers biedt fietsleasing aan. Dat blijkt uit een bevraging van Securex. Nog eens een kwart wil dat in de toekomst ook gaan doen. Een goede manier om meer mensen op een stalen ros te krijgen, op een fiscaal vriendelijke manier. "Maar het moet dan wel gemakkelijker gemaakt worden voor de werkgever", vindt het hr-bedrijf.

Securex bevroeg in augustus 624 Belgische werkgevers. Ruim de helft (50,7 procent) wil hun werknemers op de fiets naar het werk zien komen, vooral vanwege hun gezondheid. Al 71 procent stimuleert dat met minstens één initiatief, met name via fietsleasing. Fietsleasing is voor de werkgever immers volledig fiscaal aftrekbaar.

Vlaanderen fietst op kop. Bijna drie op de tien Vlaamse werkgevers (30,1 procent) bieden fietsleasing aan, tegenover 14,8 procent in Brussel en 4,7 procent in Wallonië. "Er is in alle regio's wel duidelijk interesse om fietsleasing in te voeren, maar veel werkgevers vinden dit vaak zeer complex", zegt Heidi Verlinden van Securex.

Er komen verschillende partijen en elementen kijken bij zo'n project. Zo is er het leasingsbedrijf, eventuele beheerplatformen en de niet te onderschatten juridische aspecten. Indien de overheid die opstart eenvoudiger maakt, kan dat ervoor zorgen "dat veel van de goede intenties wel degelijk omgezet worden in actie", besluit Verlinden.

