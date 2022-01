Een beetje heuglijk nieuws in deze donkere tijden. In dierenpark Planckendael is op kerstavond een Afrikaans stekelvarkentje geboren. 2021 was een vruchtbaar jaar voor de diertjes.

Vijfentwintig jaar lang leek het alsof er in ZOO Planckendael in Mechelen nooit Afrikaanse stekelvarkens geboren zouden worden, omdat er nooit een match was qua ouderpaar. Tot er begin 2021 toch een vonk oversloeg. Toen beviel moeder Stekeltje dankzij de komst van de nieuwe man Loki onverwacht van tweelingzonen Wafa en Winga. Begin juni kwamen daar Willie en Wonka bij en op kerstavond is er dus en vijfde stekelvarken geboren. "Het jong doet het heel erg goed. Het zit dicht bij mama, drinkt enthousiast en loopt al vinnig rond. Precies zoals we het graag zien", zegt verzorgster Jolien.

Is bevallen van een dier met stekels pijnlijk? "Bij de geboorte is een stekelvarken nog donzig. Het jong heeft wel al haren en die zullen elke dag verharden. Die stekels gebruikt hij of zij immers om zich te kunnen verdedigen tegen vijanden. Binnen vier of zes weken zijn ze net zo scherp als bij de ouders", legt Jolien uit.

© zooplanckendael.be

Jongen of meisje?

Of het pasgeboren stekelvarken een jongen of een meisje is, weet het dierenpark nog niet. "De eerste dagen laten wij het jonge gezin graag met rust. Dan kunnen de dieren onderling nog aan elkaar wennen", aldus de verzorgster. Nu verbergt het pasgeboren stekelvarken zich nog vaak onder de moeder, terwijl broer Willie en zus Wonka toekijken, maar binnenkort zal je deze vier dieren samen kunnen zien. Vader Loki, broers Wafa en Winga en huisgenoot Hamsa wonen in een ander verblijf.

Wat wel al zeker is, is dat het kleintje een naam met de letter W krijgt, zoals alle andere pasgeborenen in 2021 in ZOO Planckendael. Over enkele dagen is het bij de jaarwisseling tijd voor namen met de letter X.

Volgens de verzorgster kunnen bezoekers best zo snel mogelijk komen kijken. Afrikaanse stekelvarkens worden immers heel snel groot. Over drie maanden zijn ze al niet meer te onderscheiden van hun ouders!

© zooplanckendael.be

https://www.zooplanckendael.be/

