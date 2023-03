Vorig jaar kreeg hulplijn 1712 9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling. Dat is een stijging van 6 procent meer unieke oproepen en 6 procent meer slachtoffers in vergelijking met 2021. Net zoals de voorbije jaren gingen de meeste oproepen over kindermishandeling.

De hulplijn kreeg oproepen over 6.600 kinderen. Van die groep waren er 2.250 (ongeboren) baby's, peuters en kleuters. "Vooral volwassenen uit de directe omgeving van het kind contacteren 1712. We juichen toe dat mensen hun zorgen met ons delen. Zelfs als ze twijfelen. Tegelijkertijd is de jonge leeftijd van de kinderen zorgwekkend. Het gaat over een erg kwetsbare groep", zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712.

Hulplijn 1712 kreeg beduidend meer oproepen over slachtoffers van seksueel geweld (1.353, +23 procent), over slachtoffers van geweld buiten de familiale context (1.800, +85 procent) en oproepen van minderjarigen (800, +60 procent). Bij 1 op de 5 oproepen is seksueel geweld de belangrijkste vorm van geweld. Enkele jaren geleden ging het nog over 10 procent van de oproepen. Steeds meer slachtoffers contacteren 1712. Vorig jaar ging het over bijna 4 op de 10 oproepen. De stijging is toe te schrijven aan de uitbreiding van de chathulpverlening, een communicatievorm die beter lijkt te werken voor slachtoffers.

In een nieuwe campagne op honderd bussen en trams van De Lijn en op digitale borden in de Antwerpse premetro profileert 1712 zich als de hulplijn voor een veilige thuis. De campagne zinspeelt op de doelstelling van De Lijn om elke reiziger veilig thuis te brengen en van 1712 die iedereen een veilige thuis toewenst. "Driekwart van de slachtoffers over wie 1712 een oproep kreeg, maakt het geweld in het gezin mee. Met de campagne wil 1712 slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld aansporen om de hulplijn te contacteren."

