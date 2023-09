De laatste tien jaar hebben 75 nieuwe plantensoorten zich in ons land gevestigd. Dat blijkt uit de nieuwste editie van 'Flora', het plantennaslagwerk van ons land en aangrenzende gebieden van Plantentuin Meise. Tegelijk verdwenen ook tien soorten uit onze regio.

De planten die zich de afgelopen jaren in onze regio hebben gevestigd zijn vooral verwilderde sierplanten en zuiderse planten die van warmte houden. Vooral bij deze laatste groep speelt de klimaatverandering een rol. Een paar soorten zijn op eigen kracht vanuit het zuiden tot in onze regio's geraakt, maar het merendeel is door de mens aangevoerd via transport en havens en dergelijke, en hebben zich hier, dankzij het veranderend klimaat, blijvend kunnen vestigen.

Het gaat bijvoorbeeld om de baardhaver, een zuiders gras dat in forse opmars is langs snelwegen, spoorwegen en havens. Ook de hyacintorchis, een orchideeënsoort, is de voorbije decennia geleidelijk aan noordwaarts opgeschoven.

"Dat er zich 75 nieuwe soorten gevestigd hebben, is niet per se goed nieuws of een aanwinst voor de Belgische biodiversiteit", relativeert Filip Verloove, onderzoeker en auteur van Flora, het nieuws. "Het gaat om plantensoorten die we als kosmopolieten beschouwen, soorten die stilaan overal ter wereld zullen voorkomen waardoor de biodiversiteit een eenheidsworst wordt. Of erger nog: het kan gaan om soorten die een risico inhouden om zich invasief te gaan gedragen en dan zelfs een bedreiging vormen voor de inheemse plantengroei."

De tien planten die uit de regio verdwenen zijn, zijn de grote androsace, vergeten viltkruid, wilgsla, Frans viltkruid, steelzaak, Weissenburgse ganzeik, dichtbloemig kweldergras, veenbiesbloem, bleekgeel blaasjeskruid en smelehaver.

Het naslagwerk bevat in totaal 2.781 soorten planten, honderden nieuwe illustraties en determinatiesleutels die plantensoorten helpen benoemen. Het is de vierde editie van het boek.

De planten die zich de afgelopen jaren in onze regio hebben gevestigd zijn vooral verwilderde sierplanten en zuiderse planten die van warmte houden. Vooral bij deze laatste groep speelt de klimaatverandering een rol. Een paar soorten zijn op eigen kracht vanuit het zuiden tot in onze regio's geraakt, maar het merendeel is door de mens aangevoerd via transport en havens en dergelijke, en hebben zich hier, dankzij het veranderend klimaat, blijvend kunnen vestigen.Het gaat bijvoorbeeld om de baardhaver, een zuiders gras dat in forse opmars is langs snelwegen, spoorwegen en havens. Ook de hyacintorchis, een orchideeënsoort, is de voorbije decennia geleidelijk aan noordwaarts opgeschoven."Dat er zich 75 nieuwe soorten gevestigd hebben, is niet per se goed nieuws of een aanwinst voor de Belgische biodiversiteit", relativeert Filip Verloove, onderzoeker en auteur van Flora, het nieuws. "Het gaat om plantensoorten die we als kosmopolieten beschouwen, soorten die stilaan overal ter wereld zullen voorkomen waardoor de biodiversiteit een eenheidsworst wordt. Of erger nog: het kan gaan om soorten die een risico inhouden om zich invasief te gaan gedragen en dan zelfs een bedreiging vormen voor de inheemse plantengroei."De tien planten die uit de regio verdwenen zijn, zijn de grote androsace, vergeten viltkruid, wilgsla, Frans viltkruid, steelzaak, Weissenburgse ganzeik, dichtbloemig kweldergras, veenbiesbloem, bleekgeel blaasjeskruid en smelehaver.Het naslagwerk bevat in totaal 2.781 soorten planten, honderden nieuwe illustraties en determinatiesleutels die plantensoorten helpen benoemen. Het is de vierde editie van het boek.