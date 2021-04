Seniorenvereniging Neos bevroeg haar leden naar aanleiding van de coronacrisis. 96% van deze Neos-senioren laat zich sowieso vaccineren. "Als we onze vrijheid terug willen, zullen we toch aan vaccinverplichting moeten denken."

73,3 % van de senioren bepleit het verplichten van vaccineren tegen Covid-19. Dat blijkt uit een rondvraag van Neos, Netwerk van Ondernemende Senioren bij 531 ouderen. 95,6% laat weten zich te laten vaccineren. Een meerderheid ervaart de nu al ruim een jaar aanslepende coronasituatie als een zekere gedwongen pauze in hun leven. 56% van de respondenten zegt het gevoel te hebben de door deze crisis verloren tijd in hun leven niet meer te kunnen inhalen. Opmerkelijk: 68,5% maakte er wel gebruik van "om op te ruimen." Op de vraag of ze recent hebben gedacht dat het vroeger toch beter was antwoordde ruim 58,3% van niet. Overigens zegt 44,4 % hun leven al eens door ziekte noodgedwongen op pauze te hebben moeten zetten.

Pleidooi voor een genuanceerd debat

"Net als de jongeren staan wij te trappelen om onze activiteiten weer op te starten en van onze vrijheid te genieten. Toch pleiten wij voor een sereen debat, en willen we de generaties niet tegen elkaar uitspelen. We hebben het niet over privileges voor senioren. Wél over enkele subtiele maatregelen die niet te sterk in het oog springen en die gevaccineerde senioren weer wat perspectief bieden: op de kleinkinderen passen, wandelen in groepjes van tien (liefst met de mogelijkheid tot een terrasje en een toiletbezoek onderweg), wat meer nabijheid mogen ervaren dan de gesprekken van op de stoep, in palliatieve zorg en de woonzorgcentra minder stringente maatregelen.

Door het vaccin kunnen we wat meer differentiëren. Zodra de meest kwetsbaren beschermd zijn, moeten alle maatregelen worden herzien: welke zijn nodig en welke niet?", zo stelt Neos-directeur Martin De Loose.

