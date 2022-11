Niet iedereen heeft het geluk of de middelen om in een passiefhuis te wonen. Vele huizen zijn slecht geïsoleerd, maar met eenvoudige en goedkope tips kan je zelf verbeteringen aanbrengen.

1. Isoleer je brievenbus. Woon je in een rijhuis met een brievenbus in de voordeur of aangrenzende muur, dan zorgen reclamefolders, pakjes of grote enveloppen er soms voor dat de bus open blijft staan, met ijskoude tocht tot gevolg. Plaats eenvoudigweg een zelfklevende tochtborstel aan je brievenbus. Deze slimme ingreep kost 15 euro.

2. Breng tochtstrips aan. Is er een kleine spleet onder je buitendeur of een binnendeur naar een niet verwarmde ruimte? Dan zorgt die voor heel veel energieverlies. En nee, je lost dit niet op met een oude deken of ouderwetse tochthond. Wel met een siliconen tochtstrip voor intensief gebruik, die je makkelijk met schoefjes of afdichttape kan aanbrengen. De prijs? Eveneens 15 euro. Geld dat goed besteed is als je weet dat een slecht geïsoleerde deur warmteverlies veroorzaakt en je verwarmingskosten de hoogte injaagt.

3. Plaats een isolerend gordijn. Heb je nog geen (voldoende) isolerend glas, dan is het dicht bij zo'n raam in de winter rillen. Een vrij eenvoudige, voorlopige oplossing is een thermisch isolerend gordijn voor je ramen plaatsen. Dit soort gordijnen is uitgerust met polaire voering die het onaangename effect van de kou tempert. Er zijn gordijnen voor elk budget. We vonden er (180 cm hoog x 140 cm breed) voor 50 euro op een bekende postorderwebsite.

4. plaats een isolatiescherm achter de radiator. Liefst verwarm je enkel de ruimte waarin je leeft en niets meer. Met een isolatiescherm, dat je achter je radiatoren plaatst, kan je tot 90% van de warmte terugvoeren naar het midden van de kamer, in plaats van de muur achter je radiatoren voor niets te verwarmen. Een rol radiatorisolatie kost slechts 6 euro in de bouwmarkt en bespaart je naar schatting 100 euro per jaar.

5. Isoleer je warmwaterketel. Is je warmwaterketel nog niet geïsoleerd, dan is het sterk aanbevolen dit karweitje snel aan te pakken. Bedek je ketel met minstens 10 cm glaswol. Deze isolatie vermindert het warmteverlies via de ketelwand. Test Aankoop schat de investering in glaswol en aluminium tape op 25 tot 50 euro, maar je bespaart er wel 150 tot 250 euro per jaar mee.

6. Pak de leidingen in. Liggen je verwarmings- of warmwaterleidingen nog her en der bloot in huis, dan is het nu het moment om ze te isoleren. De techniek is eenvoudig: je koopt isolatieschuimbuizen die je rond de leidingen klemt en met elkaar verbindt met een speciale tape. De eenmalige investering bedraagt maximaal 50 euro. De besparing draait eveneens rond de 50 euro, maar wel elk jaar opnieuw.

