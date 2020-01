Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Natuurpunt op 25 en 26 januari het Grote Vogelweekend. Maar om vogels te kunnen tellen, moet je ze natuurlijk herkennen. Dat kan met de gratis vogelgids.

Natuurpunt en komiek Begijn Le Bleu nodigen je uit om de vogels te tellen die je tuin bezoeken tijdens het weekend van 25 en 26 januari. Met die gegevens help je Natuurpunt om de vogels in onze omgeving beter te begrijpen. Waarom moet dat in de winter? Omdat je dan de vogels des te beter kan spotten in de 'kale' natuur. Vogels gaan in deze periode ook meer op zoek naar extra voedsel dat hen wordt aangeboden. Een ideaal moment om in alle rust de natuur te observeren, alleen of met het hele gezin.

Vogels herkennen

Om vogels te kunnen tellen, moet je ze natuurlijk ook kunnen herkennen. Niet altijd even makkelijk als je het niet gewoon bent. Een eerste stap om je daarbij te helpen is de gratis vogelgids van Natuurpunt. Die kan je hier downloaden of je kan nog snel een gedrukte versie bestellen. De gids bevat niet enkel een afbeelding en beschrijving van de meest courante tuinvogels in ons land, maar ook heel wat tips in verband met het voederen van vogels of het vogelvriendelijk maken van je tuin.

Vogels tellen, hoe doe je dat?

Tel op zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 een kwartier (of langer) de vogels in je tuin of balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee.

Zie je een of meerdere vogels van een soort? Schrijf hun aantal dan op. Tel je resultaten niet bij elkaar op, dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-kwartier 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je 5 koolmezen door. Zie je niets of weinig tijdens je tel-kwartier? Geef dit ook door, het levert waardevolle informatie op. Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met je smartphone. Je kan dan na je telling rustig controleren hoeveel vogels je zag.

Geef je telling door voor zondagavond 26 januari (middernacht).

