1 op de 3 Belgische bestuurders rijdt trager op de autosnelweg door de hoge brandstofprijzen. Dat blijkt woensdag uit een enquête van Vias Institute. Verder hebben ook 2 op de 3 bestuurders hun verplaatsingsgedrag aangepast of gaan dat doen als de prijzen zo hoog blijven.

Om na te gaan wat de impact is van de hogere brandstofprijzen op de rijstijl en het verplaatsingsgedrag nam het verkeersinstituut twee enquêtes af, telkens bij ongeveer 2.000 bestuurders.

Hiervan gaf 1 op de 7 aan dat de brandstofprijzen bepalend zijn voor hun verplaatsingsgedrag. Vooral bij mensen met een lager inkomen, is dit een belangrijke factor. Personen met een bedrijfswagen voelen minder impact.

Daarnaast heeft 64 procent van de ondervraagden al eens hun verplaatsingsgedrag aangepast of zal dat doen als de brandstofprijzen zo hoog blijven. De meest voorkomende verandering is:

de auto minder vaak gebruiken (35 procent),

en zich minder verplaatsen (28 procent),

aan de auto te vervangen door een andere vervoerswijze (14 procent).

De hoge brandstofprijzen hebben bovendien ook een impact op hoe mensen met hun wagen rijden.

61 procent van de bestuurders past zijn rijstijl op een of meerdere manieren aan,

42 procent van de Belgische bestuurders laat zijn wagen vaker uitbollen,

38 procent schakelt sneller naar een hogere versnelling zodat ze niet met een hoog toerental rijden.

Toch blijven Vlaamse bestuurders (28 procent) minder geneigd om hun rijstijl op de autosnelweg aan te passen dan de Waalse (41 procent), zo blijkt uit de enquête.

