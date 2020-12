Vanaf 1 januari 2021 wordt enkel nog het neutrale sigarettenpakje verkocht in België. Bij de start van het nieuwe jaar worden de oude pakjes definitief naar het museum verwezen. Tabaksreclame is vanaf 1 januari ook helemaal verboden in krantenwinkels.

Stichting tegen Kanker is bijzonder opgetogen over deze maatregelen waar ze jarenlang voor gestreden heeft. Ze stroken helemaal met de conclusies uit de jaarlijkse enquête rond tabaksgebruik. Daaruit blijkt immers dat de Belgen steeds meer openstaan voor antitabaksmaatregelen.

De federale regering besliste recent om de taksen op tabaksproducten op te trekken. Twee andere tabaksdossiers die nu volgens Stichting tegen Kanker volle aandacht moeten krijgen van onze regeringen, zijn het aanbieden van rookstophulp en het verminderen van het aantal verkooppunten.

Minder verkooppunten

Stichting tegen Kanker pleit samen met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving voor het verminderen van het aantal verkooppunten. Startend met een verbod op tabaksautomaten en een verkoopverbod in nachtwinkels om vooral jongeren te beschermen. Ook supermarkten kunnen een verkoopverbod opgelegd krijgen. Dit zijn immers winkels die genoeg andere producten in de aanbieding hebben om zonder tabaksverkoop te kunnen overleven.

In Nederland stopt in 2024 de verkoop van tabak in circa 6.400 supermarkten. De verwachting is dat dit tot 2030 zorgt voor zo'n 120.000 minder Nederlanders die roken: een enorme gezondheidswinst. Ook in België zou dit een prioriteit moeten zijn.

Uit de rookenquête 2020 blijkt dat het draagvlak bij de Belgische bevolking groot is. De meerderheid van de Belgen wenst dat winkelketens zelf stoppen met het verkopen van tabaksproducten, naar het voorbeeld van Kruidvat. Het zijn voornamelijk de niet-rokers waar 7 op 10 voorstander is, maar ook 1 op 3 rokers is pro.

Rookstophulp

Meer dan 3 op 4 Belgen vindt dat de overheden extra moeten inzetten op het verminderen van tabaksgebruik en dat ze bij hun contacten met de tabaksindustrie zeer terughoudend en transparant moeten zijn. Bijna 3 op 4 Belgen staat achter grote rookstopcampagnes door de overheid en achter het terugbetalen van doeltreffende geneesmiddelen voor een rookstop.

Rokers die op zoek zijn naar hulp om te stoppen met roken kunnen gratis contact opnemen met Tabakstop 0800 111 00 of www.tabakstop.be, een dienst van Stichting tegen Kanker met steun van de overheden.

Stichting tegen Kanker is bijzonder opgetogen over deze maatregelen waar ze jarenlang voor gestreden heeft. Ze stroken helemaal met de conclusies uit de jaarlijkse enquête rond tabaksgebruik. Daaruit blijkt immers dat de Belgen steeds meer openstaan voor antitabaksmaatregelen.De federale regering besliste recent om de taksen op tabaksproducten op te trekken. Twee andere tabaksdossiers die nu volgens Stichting tegen Kanker volle aandacht moeten krijgen van onze regeringen, zijn het aanbieden van rookstophulp en het verminderen van het aantal verkooppunten.Stichting tegen Kanker pleit samen met de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving voor het verminderen van het aantal verkooppunten. Startend met een verbod op tabaksautomaten en een verkoopverbod in nachtwinkels om vooral jongeren te beschermen. Ook supermarkten kunnen een verkoopverbod opgelegd krijgen. Dit zijn immers winkels die genoeg andere producten in de aanbieding hebben om zonder tabaksverkoop te kunnen overleven. In Nederland stopt in 2024 de verkoop van tabak in circa 6.400 supermarkten. De verwachting is dat dit tot 2030 zorgt voor zo'n 120.000 minder Nederlanders die roken: een enorme gezondheidswinst. Ook in België zou dit een prioriteit moeten zijn.Uit de rookenquête 2020 blijkt dat het draagvlak bij de Belgische bevolking groot is. De meerderheid van de Belgen wenst dat winkelketens zelf stoppen met het verkopen van tabaksproducten, naar het voorbeeld van Kruidvat. Het zijn voornamelijk de niet-rokers waar 7 op 10 voorstander is, maar ook 1 op 3 rokers is pro.Meer dan 3 op 4 Belgen vindt dat de overheden extra moeten inzetten op het verminderen van tabaksgebruik en dat ze bij hun contacten met de tabaksindustrie zeer terughoudend en transparant moeten zijn. Bijna 3 op 4 Belgen staat achter grote rookstopcampagnes door de overheid en achter het terugbetalen van doeltreffende geneesmiddelen voor een rookstop.Rokers die op zoek zijn naar hulp om te stoppen met roken kunnen gratis contact opnemen met Tabakstop 0800 111 00 of www.tabakstop.be, een dienst van Stichting tegen Kanker met steun van de overheden.