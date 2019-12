Uit een studie in opdracht van kookplatform Lekker van bij ons blijkt dat de Belg vandaag steeds meer kerstfeestjes houdt en bijwoont en dat hij kerstavond en kerstdag traditioneel viert met de naaste familie.

Hoewel er de afgelopen 60 jaren heel wat veranderd is op vlak van tradities en eetgewoonten tijdens de kerstperiode, draait het kerstfeest van de Belgen nog steeds om familie, leuk gezelschap en natuurlijk heerlijk eten.

Minstens 3.3 kerstfeesten tijdens de kerstperiode

De Belg heeft gemiddeld 3,3 kerstfeestjes tijdens de kerstperiode. Bij Belgen onder de 35 jaar en bij gezinnen met kinderen ligt het gemiddelde nog hoger. Meer dan één derde (35%) heeft 5 feestjes op de agenda staan. Voor 7 op 10 (71%) is Kerstmis net de perfecte gelegenheid om nog eens samen te tafelen en een gezellig moment te beleven met de familie, die ze doorgaans te weinig kunnen zien.

Hoewel we steeds méér kerstfeestjes vieren en ook vaker vieren met vrienden, collega's en soms zelfs onze buren hun voeten mee onder tafel schuiven, worden feesten op kerstavond en kerstdag door 6 op de 10 Belgen (60%) gereserveerd voor uitsluitend familie. Feestjes met vrienden vinden eerder plaats op een andere dag in de kerstperiode. 6 op de 10 (63%) vindt het daarnaast belangrijk om Kerstmis te vieren op kerstavond of kerstdag zelf.

'Het wordt steeds moeilijker om het hele gezin samen rond de tafel te krijgen. Daardoor wordt het kerstfeest het perfecte moment om eens gezellig met het gezin of de hele familie samen te komen en te genieten. Op Kerstmis keren we met zijn allen even terug naar de traditie van het samen rond de tafel zitten. Het is nog dat ene moment dat je als van zelfsprekend reserveert voor familie, waarop het samenhorigheidsgevoel centraal staat', vertelt veranderingspsycholoog Herman Konings.

Belgisch kerstmenu nog steeds zeer traditioneel

Een traditioneel Belgisch kerstdiner bestaat meestal uit 3 (41%) tot 4 gangen (27%). Op kerstavond en op kerstdag wordt meer dan 80% van de warme maaltijden bereid door de gastvrouw of - heer. Bij 8% zijn de genodigden elk verantwoordelijk voor een gang van het kerstmenu. Daarnaast eet 5% dan een afgehaalde kerstmaaltijd en 5% geniet buitenshuis van een feestmaal.

Smaak en kwaliteit weegt nog meer door dan anders wanneer Belgen hun kerstmenu kiezen. Doorgaans mag het ook wat meer kosten. Belgische gastvrouwen- en heren prefereren een korte en eenvoudige bereiding. Andere belangrijke aspecten zoals gezondheid, milieu en lokale consumptie blijven een gelijkaardige rol spelen bij doordeweekse maaltijden voor het overgrote deel van de consumenten.

Vlees nog steeds nauw verweven in onze eetgewoonten

Bij Kerstmis horen traditionele gerechten en ook vlees zit daarin heel sterk verweven. Bij meer dan 9 op de 10 Belgen (93%) staat er doorgaans vlees op het kerstmenu. Kalkoen (40%) en wild (19%) zijn nog steeds de meest populaire gerechten, gevolgd door vis (10%), gourmet (10%), fondue (10%) en gebraad (9%). Slechts 3% heeft liever of absoluut geen vlees.

'We zien dat er tijdens de kerstdagen traditiegetrouw iets vaker vlees op het menu staat. Dat komt vooral omdat het plezier van authentieke gerechten centraal staat en we vaak terugkeren naar een traditioneel kerstgerecht. Ook naast de kerstperiode blijft het duidelijk dat vlees nauw verweven zit in onze eetgewoonten. 8 op 10 Belgen (87%) vindt dat vlees deel uit maakt van onze Belgische eetcultuur en 80% daarvan vindt dat vlees simpelweg ingebakken zit in onze voedingsgewoontes', licht Liliane Driesen, woordvoerder van Lekker van bij ons toe.