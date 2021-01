In een brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hekelt een groep artsen dat zorgverleners niet als eerste worden gevaccineerd. Dat melden enkele Franstalige media. De vaccinatiecampagne gaat van start in woonzorgcentra in ons land, maar er zijn te weinig vaccins om meteen ook het zorgpersoneel te vaccineren.

Het initiatief van de eerste brief komt van Elie Cogan, vice-decaan van het Erasmusziekenhuis. Hij kreeg meteen veel bijval, niet alleen van zijn collega's, maar ook van experts zoals epidemioloog Yves Coppieters (ULB) en infectioloog Leila Belkhir (ULB). Ook de Académie royale de médecine de Belgique (ARMB), de Franstalige tegenhanger van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, steunt het initiatief.

De ondertekenaars wijzen de minister van Volksgezondheid erop dat zij in de frontlinie van de tweede coronagolf staan en vrezen voor een derde golf binnen enkele weken en voor de mutaties van het virus. Ze verwijzen ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie, die aanraadt om bij de vaccinatie prioriteit te geven aan de zorgverleners met een gemiddeld en hoog risico om besmet te geraken met het coronavirus. "Die aanpak garandeert niet alleen een betere zorg voor mensen die zwaar ziek zijn door covid-19, maar ook voor het behoud van de zorg voor patiënten met andere ernstige aandoeningen", klinkt het.

De artsen stellen voor om het voorbeeld van Frankrijk en Nederland te volgen, waar de volgorde van de vaccinaties herbekeken is om zorgverleners prioritair te vaccineren.

In een andere open brief aan de beleidsmakers en ministers vragen arts-infectioloog Stefaan Vandecasteele, die ook coronacoördinator is in het AZ Sint-Jan in Brugge, en twee collega's ook om het zorgpersoneel ook meteen te vaccineren. "We stellen deze vraag niet als kritiek op het beleid, maar uit een grote bezorgdheid voor alle personeel uit de zorgsector en ons gezondheidssysteem op zich", klinkt het in de open brief die gepubliceerd is op VRT NWS.

De drie artsen wijzen er onder meer op dat het zorgpersoneel uitgeput is, maar toch in overdrive moet blijven werken. "Een snelle vaccinatie van deze groep zou het gigantische absenteïsme door covid en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen", stellen ze. "We zien echt niet goed hoe onze gezondheidszorg nog een derde golf kan opvangen."

Daarnaast kunnen ziekenhuizen in de laatste fase van de golf een broedplaats zijn voor covid-infecties en is het zorgpersoneel de motor achter de epidemie en de besmetting van kwetsbare personen, klinkt het nog, zelfs als de nodige beschermende maatregelen maximaal gevolgd worden.

Bovendien heeft het zorgpersoneel 3,5 keer zoveel kans om met covid-19 besmet te geraken in vergelijking met andere populaties van de maatschappij. De naasten van zorgpersoneel hebben bijna dubbel zoveel kans om covid te krijgen als andere mensen. "Een vaccinatie van het zorgpersoneel zou dan ook diegenen beschermen die door hun dagdagelijkse inzet voor onze maatschappij en voor de anderen meer dan wie ook blootgesteld worden aan het risico op een covid-infectie bij hen of hun naasten", aldus de artsen uit Brugge.

Het initiatief van de eerste brief komt van Elie Cogan, vice-decaan van het Erasmusziekenhuis. Hij kreeg meteen veel bijval, niet alleen van zijn collega's, maar ook van experts zoals epidemioloog Yves Coppieters (ULB) en infectioloog Leila Belkhir (ULB). Ook de Académie royale de médecine de Belgique (ARMB), de Franstalige tegenhanger van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, steunt het initiatief.De ondertekenaars wijzen de minister van Volksgezondheid erop dat zij in de frontlinie van de tweede coronagolf staan en vrezen voor een derde golf binnen enkele weken en voor de mutaties van het virus. Ze verwijzen ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie, die aanraadt om bij de vaccinatie prioriteit te geven aan de zorgverleners met een gemiddeld en hoog risico om besmet te geraken met het coronavirus. "Die aanpak garandeert niet alleen een betere zorg voor mensen die zwaar ziek zijn door covid-19, maar ook voor het behoud van de zorg voor patiënten met andere ernstige aandoeningen", klinkt het.De artsen stellen voor om het voorbeeld van Frankrijk en Nederland te volgen, waar de volgorde van de vaccinaties herbekeken is om zorgverleners prioritair te vaccineren. In een andere open brief aan de beleidsmakers en ministers vragen arts-infectioloog Stefaan Vandecasteele, die ook coronacoördinator is in het AZ Sint-Jan in Brugge, en twee collega's ook om het zorgpersoneel ook meteen te vaccineren. "We stellen deze vraag niet als kritiek op het beleid, maar uit een grote bezorgdheid voor alle personeel uit de zorgsector en ons gezondheidssysteem op zich", klinkt het in de open brief die gepubliceerd is op VRT NWS. De drie artsen wijzen er onder meer op dat het zorgpersoneel uitgeput is, maar toch in overdrive moet blijven werken. "Een snelle vaccinatie van deze groep zou het gigantische absenteïsme door covid en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen", stellen ze. "We zien echt niet goed hoe onze gezondheidszorg nog een derde golf kan opvangen." Daarnaast kunnen ziekenhuizen in de laatste fase van de golf een broedplaats zijn voor covid-infecties en is het zorgpersoneel de motor achter de epidemie en de besmetting van kwetsbare personen, klinkt het nog, zelfs als de nodige beschermende maatregelen maximaal gevolgd worden. Bovendien heeft het zorgpersoneel 3,5 keer zoveel kans om met covid-19 besmet te geraken in vergelijking met andere populaties van de maatschappij. De naasten van zorgpersoneel hebben bijna dubbel zoveel kans om covid te krijgen als andere mensen. "Een vaccinatie van het zorgpersoneel zou dan ook diegenen beschermen die door hun dagdagelijkse inzet voor onze maatschappij en voor de anderen meer dan wie ook blootgesteld worden aan het risico op een covid-infectie bij hen of hun naasten", aldus de artsen uit Brugge.