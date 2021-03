Zorgkoepel Zorgnet-Icuro wil de vaccinatie verplicht maken voor zorgpersoneel, om zoveel mogelijk bijkomende uitbraken van het coronavirus in woonzorgcentra te vermijden. Dat zei gedelegeerd bestuurder Margot Cloet maandag. Aanleiding is een uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem, waar drie van de zes besmette personeelsleden zich niet hadden laten vaccineren.

"Wij zijn van mening dat het zorgpersoneel verplicht gevaccineerd moet worden, van zodra er genoeg vaccins voorhanden zijn", aldus Cloet. "De impact van het virus op de bewoners in de woonzorgcentra, op de zieke mensen, is zo groot. Wij willen de zorg niet op deze manier blijven organiseren, met gesloten deuren enzovoort. Dus voor ons is een verplichting aan de orde."

Er wordt al een tijdje gesproken over die verplichte vaccinatie, zeker nadat bleek dat de vaccinatiebereidheid laag is bij personeel van Brusselse en Waalse woonzorgcentra. De vraag stelt zich echter of het ethisch verantwoord is om voor bepaalde groepen vaccinatie te verplichten. "Men kan dit verplichten, zoals dit bijvoorbeeld verplicht is voor hepatitis B, waar mensen in de zorg geen mensen mogen aanwerven die niet gevaccineerd zijn. Eigenlijk kiezen wij voor dezelfde weg", besluit Cloet.

