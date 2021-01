Zorgmedewerkers met een (dreigende) burn-out kunnen via het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris) gratis persoonlijke begeleiding krijgen van een psycholoog. Dat is zeker tijdens deze ongekende gezondheidscrisis heel erg nodig, zegt Fedris maandag in een persbericht.

De begeleiding maakt deel uit van een pilootproject rond de preventie van burn-out in de ziekenhuis- en bankensector, dat startte in januari 2019 en nu wordt uitgebreid naar de hele zorgsector. Voor federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke komt het project op het juiste moment. "Bijna 40 procent van mensen die actief zijn in de zorg geeft zelf aan nood te hebben aan professionele emotionele en psychische ondersteuning", zegt Vandenbroucke. "Dat blijkt uit een enquête van Sciensano en de KU Leuven bij 3.140 mensen die eerder deze week gepubliceerd werd. Met dit project op maat van de sector kunnen we medewerkers in een vroeg stadium een gepersonaliseerde begeleiding bieden wanneer een burn-out dreigt. Zo kunnen we beter zorgen voor al diegenen die werken in de zorg. Nu, tijdens de crisis, maar ook erna."

In totaal zullen 2.500 medewerkers begeleid kunnen worden in het kader van het pilootproject. Het gaat om mensen die nog aan het werk zijn of maximaal twee maanden arbeidsongeschikt. Zij krijgen een individueel traject met een psycholoog en worden indien nodig opgevolgd door klinisch psychologen, kinesitherapeuten en preventieadviseurs. Alle kosten worden betaald door Fedris.

De aanvragen moeten worden ingediend door een behandelend arts en doorgestuurd worden naar de cel burn-out van Fedris.

