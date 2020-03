Ademhalingsoefeningen en meditatie zijn zeer actueel dezer dagen. Maar hoe voer je deze precies goed uit? Om zowel de beginner als de meer ervaren mediteerder te motiveren om in deze moeilijke periode aandacht te hebben voor het mentaal welzijn, zet de Belgische start-up moonbird gratis live webinars op vanaf deze week.

Leven in een lockdown situatie is voor iedereen hard aanpassen. De tips over hoe hiermee om te gaan, vliegen ons om de oren. Wat volgt, is een stroom van gratis at home workouts en yogasessies. Maar hoe blijven we gezond in ons hoofd? Ademhalingsoefeningen en meditatie oefeningen zijn in verschillende culturen al eeuwen ingeburgerd om geest en lichaam in evenwicht te brengen. We zagen het al in het televisieprogramma brain man op Canvas en vandaag in lockdownsituaties zijn ze populairder dan ooit.

Ademhaling en meditatie

De Belgische start-up moonbird brengt nu een aantal experten samen die vanaf vandaag, maandag 23 maart dagelijks een ademhalings- of meditatie oefening aanbieden.

Tijdens elke livestream zal een andere expert uitleg geven over hoe we de rust in ons hoofd kunnen terugbrengen. Experts zoals de bekende neuroloog Prof. Steven Laureys en de Nederlander Mr. Breath (Rob Koning) komen hun expertise delen. Co-founder Stefanie Broes (PhD in de Farmaceutische Wetenschappen) zette het idee op om de komende psychologische weerslag van de lockdown in te dijken: "We zitten allemaal thuis, alleen of met onze geliefden, en we moeten het nog wel minstens drie weken volhouden. Voorlopig lezen we veel, doen we klusjes in het huis en houden we massaal veel video calls maar de verveling zal toeslaan en daarbij ook de frustratie om niet buiten te kunnen. Ademhalingsoefeningen hebben een bewezen effect om kalm te blijven tijdens moeilijke situaties."

Experts aan het woord

De webinar zal elke weekdag plaatsvinden om 18u. Iedereen kan de livestream volgen. Om de link voor de livestream te ontvangen kan je je inschrijven op de nieuwsbrief van moonbird via moonbird.life/livestream. Stefanie: "Ons doel is om ontspanningstechnieken breed toegankelijk maken voor diegene die hier momenteel nood aan hebben. Zolang dit het geval is werken we met experts samen om afleveringen te maken. Elke week kunnen we dan dieper op de materie ingaan."

Maak kennis met Vlaanderen's top experts als het gaat over mentale welzijn:

Maandag 23/03

Katelijn Nijsmans (The tipping point en hibrain)

Katelijn is neurowetenschapper en verliefd op het kneedbare brein. Dat wij een leven lang kunnen blijven leren, veranderen en ons ontwikkelen hebben wij alleen te danken aan de vormbaarheid van onze grijze massa. Als managing partner van The Tipping Point haalt Katelijn de breinkennis uit de donkere kelders van de wetenschap en vertaalt haar naar individuen en bedrijven.

Dinsdag 24/03

Lieven Van Linden (Built for endurance)

Het uitoefenen van extreme duursporten op de meest desolate plekken in de wereld, bracht Lieven dichter bij zijn authentieke zelf. De ongerepte natuur en de confrontatie met zichzelf leidden tot het vinden van zijn purpose in life. Met Built for Endurance wil Lieven anderen helpen in deze pure zoektocht naar zichzelf en hun innerlijke drijfveren.

Woensdag 25/03

Helga Willems (Buteyko België)

Helga is sedert 2010 gepassioneerd met ademhaling bezig. Ze is ademtrainer en Buteyko therapeut en heeft sinds 2011 haar eigen adempraktijk in Leuven waar ze mensen begeleidt met ademhalingsoefeningen om hen zo op weg te helpen naar een goede gezondheid. Ademhaling ligt aan de basis van ons bestaan en fungeert als brug tussen lichaam en geest.

Donderdag 26/03

Prof. Steven Laureys (Coma Science Group)

Steven Laureys is neuroloog, leidt de Coma Science Group van het GIGA (Interdisciplinary center of biomedical research of Liège University) en is klinisch professor aan het dept. neurologie van het UZ Luik. Hij verricht onderzoek naar residueel bewustzijn bij comapatiënten. De voorbije jaren deed hij onderzoek over meditatie. Hij publiceerde het No-nonsense meditatieboek.

Vrijdag 27/03

Geraldine Gobert (A lotus seed)

Geraldine gelooft in de kracht van ons hoofd, geest en lichaam. Ze startte zelf met meditatie 12 jaar geleden, op zoek naar manieren om met de steeds razende trein van gedachten om te gaan en meer in contact te komen met haar lichaam. Ze ziet zichzelf nog steeds als een leerling maar deelt via 'A lotus seed' graag haar ervaringen met anderen.

Leven in een lockdown situatie is voor iedereen hard aanpassen. De tips over hoe hiermee om te gaan, vliegen ons om de oren. Wat volgt, is een stroom van gratis at home workouts en yogasessies. Maar hoe blijven we gezond in ons hoofd? Ademhalingsoefeningen en meditatie oefeningen zijn in verschillende culturen al eeuwen ingeburgerd om geest en lichaam in evenwicht te brengen. We zagen het al in het televisieprogramma brain man op Canvas en vandaag in lockdownsituaties zijn ze populairder dan ooit. De Belgische start-up moonbird brengt nu een aantal experten samen die vanaf vandaag, maandag 23 maart dagelijks een ademhalings- of meditatie oefening aanbieden. Tijdens elke livestream zal een andere expert uitleg geven over hoe we de rust in ons hoofd kunnen terugbrengen. Experts zoals de bekende neuroloog Prof. Steven Laureys en de Nederlander Mr. Breath (Rob Koning) komen hun expertise delen. Co-founder Stefanie Broes (PhD in de Farmaceutische Wetenschappen) zette het idee op om de komende psychologische weerslag van de lockdown in te dijken: "We zitten allemaal thuis, alleen of met onze geliefden, en we moeten het nog wel minstens drie weken volhouden. Voorlopig lezen we veel, doen we klusjes in het huis en houden we massaal veel video calls maar de verveling zal toeslaan en daarbij ook de frustratie om niet buiten te kunnen. Ademhalingsoefeningen hebben een bewezen effect om kalm te blijven tijdens moeilijke situaties."De webinar zal elke weekdag plaatsvinden om 18u. Iedereen kan de livestream volgen. Om de link voor de livestream te ontvangen kan je je inschrijven op de nieuwsbrief van moonbird via moonbird.life/livestream. Stefanie: "Ons doel is om ontspanningstechnieken breed toegankelijk maken voor diegene die hier momenteel nood aan hebben. Zolang dit het geval is werken we met experts samen om afleveringen te maken. Elke week kunnen we dan dieper op de materie ingaan." Maak kennis met Vlaanderen's top experts als het gaat over mentale welzijn:Maandag 23/03Katelijn Nijsmans (The tipping point en hibrain)Katelijn is neurowetenschapper en verliefd op het kneedbare brein. Dat wij een leven lang kunnen blijven leren, veranderen en ons ontwikkelen hebben wij alleen te danken aan de vormbaarheid van onze grijze massa. Als managing partner van The Tipping Point haalt Katelijn de breinkennis uit de donkere kelders van de wetenschap en vertaalt haar naar individuen en bedrijven.Dinsdag 24/03Lieven Van Linden (Built for endurance)Het uitoefenen van extreme duursporten op de meest desolate plekken in de wereld, bracht Lieven dichter bij zijn authentieke zelf. De ongerepte natuur en de confrontatie met zichzelf leidden tot het vinden van zijn purpose in life. Met Built for Endurance wil Lieven anderen helpen in deze pure zoektocht naar zichzelf en hun innerlijke drijfveren.Woensdag 25/03Helga Willems (Buteyko België)Helga is sedert 2010 gepassioneerd met ademhaling bezig. Ze is ademtrainer en Buteyko therapeut en heeft sinds 2011 haar eigen adempraktijk in Leuven waar ze mensen begeleidt met ademhalingsoefeningen om hen zo op weg te helpen naar een goede gezondheid. Ademhaling ligt aan de basis van ons bestaan en fungeert als brug tussen lichaam en geest.Donderdag 26/03Prof. Steven Laureys (Coma Science Group)Steven Laureys is neuroloog, leidt de Coma Science Group van het GIGA (Interdisciplinary center of biomedical research of Liège University) en is klinisch professor aan het dept. neurologie van het UZ Luik. Hij verricht onderzoek naar residueel bewustzijn bij comapatiënten. De voorbije jaren deed hij onderzoek over meditatie. Hij publiceerde het No-nonsense meditatieboek.Vrijdag 27/03Geraldine Gobert (A lotus seed)Geraldine gelooft in de kracht van ons hoofd, geest en lichaam. Ze startte zelf met meditatie 12 jaar geleden, op zoek naar manieren om met de steeds razende trein van gedachten om te gaan en meer in contact te komen met haar lichaam. Ze ziet zichzelf nog steeds als een leerling maar deelt via 'A lotus seed' graag haar ervaringen met anderen.