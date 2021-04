Drie vaccinatiecentra zullen vandaag zondag samen ruim 3.000 vaccins toedienen, waardoor er voor het eerst elke dag van de week wordt gevaccineerd. Dit weekend wordt in Vlaanderen ook de miljoenste prik gezet.

Doordat er nu meer vaccins beschikbaar zijn, kan er worden begonnen met vaccinaties op elke dag van de week. Concreet zullen er zondag ruim 3.000 vaccins toegediend worden in drie centra: de Europahal in Tielt, 't Bau-huis in Sint-Niklaas, en het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Voorkempen in Malle.

Komende week wordt in Vlaanderen een recordaantal prikken gezet, namelijk 358.140. Die zijn zo goed als allemaal voor de vaccinatiecentra, waar de vaccinatie van de brede bevolking boven de 65 jaar volop aan de gang is. Op zondag 18 april zouden zeven vaccinatiecentra de deuren openen om bijna 6.500 prikjes te zetten.

