Word jij ook helemaal gek van zoemende muggen? Dat is dan ook waar mensen zich in de zomer het vaakst aan ergeren. Hoe vermijd je ongemakken door muggenbeten?

Al moet het gezegd dat muggensteken in onze contreien zelden voor ernstige problemen zorgen. "Onze inheemse muggen, zoals de Culex pipiens, dragen geen ziekten over", sust Rudy Caparros, entomoloog verbonden aan Agro-BioTech, een onderzoeksinstelling in Gembloux en afdeling van de universiteit van Luik. Anders is het gesteld met tijgermuggen, al komen die tot dusver slechts heel sporadisch voor in ons land. "Het wordt pas gevaarlijk wanneer tijgermuggen hun hele voortplantingscyclus in ons land kunnen doorlopen en hier mensen steken die besmet zijn met een tropische parasiet. Dat is vooralsnog niet het geval." Meestal hou je aan een muggenbeet dus enkel een bultje en jeuk over. Al kan een beet, bij mensen die er gevoelig voor zijn, in zeldzame gevallen ook een ontstekingsreactie uitlokken, met zwelling (oedeem), pijn, zelfs misselijkheid en koorts tot gevolg. Hoe vermijd je ongemakken door muggenbeten? Simpelweg door ervoor te zorgen dat je niet gestoken wordt. In de handel zijn tal van muggenwerende middelen te koop. Al is het gros daarvan niet doeltreffend. Vergeet muggenvangers met een uv-lamp of apparaatjes die muggen zouden verjagen met ultrasoon geluid. "Uit de enkele studies daaromtrent is gebleken dat die toestellen niet werken", waarschuwt de entomoloog. Ook natuurlijke afweermiddelen op basis van etherische oliën - citronella e.d. - in de vorm van een stick, spray of armbandje halen niet echt veel uit."Muggen weten je te vinden omdat ze CO2 kunnen detecteren. Dat sommige mensen er erger door geplaagd worden dan andere heeft in de eerste plaats te maken met het microbioom van je huid en de vluchtige moleculen die erdoor worden afgegeven. Muggenwerende middelen op basis van etherische oliën zijn enkel bedoeld om de antennes waarmee een insect ruikt te verzadigen met geurige moleculen. Net na je de olie hebt aangebracht, zal het insect inderdaad even de kluts kwijt zijn. Maar etherische oliën oxideren en verliezen helaas al heel snel hun doeltreffendheid." De enige afweermiddelen die momenteel écht werken, en die je aanbrengt op je huid of kleding, zijn die met actieve chemische stoffen zoals DEET of permethrin (die laatste mag enkel op textiel). Deze middelen worden trouwens aanbevolen in landen waar muggen ernstige ziekten overdragen. "Bij buitensporig of dagelijks gebruik zijn ze op lange termijn schadelijk voor je gezondheid, maar ze tijdelijk aanbrengen, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, is geen probleem. Toch gebruik je deze middelen beter niet bij ons, aangezien onze muggen al bij al onschuldig zijn." Dat wil zeggen: als je normaal op muggenbeten reageert! Een laatste manier om muggenbeten te voorkomen is het probleem bij de bron aanpakken. Plaats een muggenhor voor je raam en maak vooral komaf met stilstaand water in de buurt van je huis. "Een schoteltje met water onder een bloempot, de drinkbak van je hond... Via dergelijke tijdelijke waterplasjes kunnen muggen ook in de stad welig tieren. Een muggenvrouwtje legt haar eitjes in het water en in drie weken tijd groeien die uit tot volwassen muggen. De resultaten van een experiment in de Franse stad Montpellier zijn in dat opzicht veelzeggend: enkel en alleen door dergelijke plasjes stilstaand water te bannen, nam de muggenpopulatie er fors af."