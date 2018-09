Zo voorkom je een opgeblazen gevoel

Een windje laten in gezelschap mag vandaag dan al een reden zijn om je dood te schamen, toch is het volledig natuurlijk, want het gevolg van het verteringsproces. "Wanneer je eet, kan je lichaam niet alles wat het verorbert 100% verteren", zegt Serge Pieters, professor dieetleer aan het Institut Paul Lambin. "Dat geldt vooral voor voedingsvezels, die dan eindigen in je darmen, waar ze gedeeltelijk worden verteerd en verwerkt door je darmmicrobiota, de miljarden bacteriën in je darmen."

...