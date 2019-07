Een schaafwond, een snee, een lichte brandwond. Het zijn banale letsels, die met de juist zorg, vlot genezen.

Een oppervlakkige schaafwond, een snijwond die niet al te fel bloedt, een eersteof tweedegraadsbrandwond kan je gerust zelf verzorgen. Met een diepe snij- of steekwond, een gapende wond, een beet van een dier of een derdegraadsbrandwond - geen gevoel meer op de brandplek, die vaak wit of zwart ziet - moet je wel naar de dokter om ze te laten hechten of behandelen. Maar een banale wond moet na twee weken genezen of zichtbaar aan de beterhand zijn.

