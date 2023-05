Lig je voor je gevoel uren te woelen en te draaien voor je in slaap valt? Daar is een trucje voor! Waarschijnlijk val je door deze specifieke ademhalingstechniek binnen één minuut in slaap.

Veel mensen zweren bij de 4-7-8 methode, een techniek die je direct kunt toepassen en waar je niets voor nodig hebt.

De 4-7-8 methode is een effectieve manier van ontspannen door het bewust aansturen van je ademhaling. Het werkt eigenlijk als een soort kalmeringsmiddel en wordt door Indiase yogi al eeuwenlang toegepast. Omdat je expres je ademhaling naar beneden haalt, dwing je je hart langzamer te gaan kloppen en word je snel rustig en ontspannen. Ook je geest wordt rustig, want omdat je je concentreert op je ademhaling kun je niet piekeren of malen over andere dingen. De 4-7-8 slaaptruc is heel makkelijk en werkt als volgt:

De 4-7-8 slaaptruc

Neem een comfortabele positie aan

Plaats het puntje van je tong tegen de achterkant van je voortanden tijdens deze oefening

Adem 4 seconden in door je neus met je mond dicht

in door je neus met je mond dicht Houd je adem 7 seconden vast

vast Adem in 8 seconden volledig uit door je mond met een 'sssshhh-geluid'. Je mag ook door je neus uitademen

volledig uit door je mond met een 'sssshhh-geluid'. Je mag ook door je neus uitademen Herhaal deze cyclus 4 keer

Zo werkt de 4-7-8 methode nog beter

Houd je tong ook tijdens het uitademen tegen de achterkant van je voortanden

Adem in richting je navel, in plaats van alleen je longen vol te zuigen; deze buikademhaling optimaliseert de zuurstofopname te optimaliseren.

Doe deze oefening 2-3 keer per dag en je zult merken dat het steeds makkelijker wordt snel te ontspannen. Dat werkt overigens ook als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven of een beetje gestrest bent voor een andere belangrijke gebeurtenis.

Bron: Plusonline.nl

