Zo ontstaan droge ogen

Het gevoel van droge ogen is gelinkt aan je tranenproductie. Telkens je knippert, wordt er een fijne laag over je oogbol verdeeld. Die zorgt voor een optimaal zicht. Problemen ontstaan wanneer je traanklieren minder vocht aanmaken. Ook de kwaliteit van de tranenfilm zelf kan het laten afweten. Als die samenstelling niet in evenwicht is of een van de drie lagen verstoord raakt, zal je oogvocht te snel verdampen en klachten geven.

Extra risicofactoren

Hormonale veranderingen ? Diabetes ? Auto-immuunziekten en schildklierproblemen ? Oogchirurgie ? Medicatie, zoals bepaalde slaapmiddelen, bloeddrukverlagers, antidepressiva

3 lagen in balans

1 De vetlaag (0,5%) is het buitenste olieachtige laagje dat verdamping voorkomt en de traanlaag stabiliseert. De Meibomiusklieren ter hoogte van je ooglidrand maken dit onderdeel aan.

2 De waterlaag (95%) is het werk van je traanklieren die onder je wenkbrauwen liggen.

3 De mucinelaag (4,5%) is een slijmlaag die wordt geproduceerd door kleine kliertjes in het oogslijmvlies. Mucine zorgt ervoor dat je tranen gelijkmatig worden verdeeld over het oog en zich goed vasthechten.