Na maanden in ons kot staat één ding vast: je woont maar beter gezond. Als schimmels, huisstofmijt, radon, vluchtige organische stoffen je huis vervuilen, doe je er goed aan ze zo snel mogelijk buiten te werken.

Je brengt 80 tot 90% van je tijd binnen door. En daar is niet eens een lockdown voor nodig, want ook in normale tijden zit je hoofdzakelijk binnen: in huis, in de auto, op het werk... Binnenluchtvervuilers mogen dan al discreter zijn dan de uitlaatgassen van auto's, ze zijn daarom niet minder schadelijk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans dat binnenluchtvervuilers in je longen doordringen tot 1.000 keer groter dan bij een verontreinigende stof buitenshuis. Met allergieën, hoofdpijn, vermoeidheid, maar ook ernstige aandoeningen tot gevolg. Vandaar het belang om je woning af en toe van kelder tot zolder te checken.

...

Je brengt 80 tot 90% van je tijd binnen door. En daar is niet eens een lockdown voor nodig, want ook in normale tijden zit je hoofdzakelijk binnen: in huis, in de auto, op het werk... Binnenluchtvervuilers mogen dan al discreter zijn dan de uitlaatgassen van auto's, ze zijn daarom niet minder schadelijk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans dat binnenluchtvervuilers in je longen doordringen tot 1.000 keer groter dan bij een verontreinigende stof buitenshuis. Met allergieën, hoofdpijn, vermoeidheid, maar ook ernstige aandoeningen tot gevolg. Vandaar het belang om je woning af en toe van kelder tot zolder te checken. Bijna 60% van alle vervuiling binnen is te wijten aan een te hoge vochtigheidsgraad. Een gezin van vier produceert gemiddeld 10 liter water per dag in de vorm van stoom. Wanneer die damp in aanraking komt met een koud oppervlak, verandert hij in water (condensatie), waardoor de ruiten beslaan. Soms sijpelt er ook water in het raamwerk, begint het plafond af te brokkelen of komt het behangpapier los. Gaandeweg vormen er zich dan schimmels - microscopisch kleine zwammen - die verantwoordelijk zijn voor allergieën en irritatie van neus, ogen en huid. Sporen van deze minuscule zwammen kunnen ook spijsverteringsproblemen veroorzaken. Doorgaans ruik en zie je die schimmels, al kunnen ze zich ook achter gipsplaten of aan de onderkant van je matras nestelen. Zo vermijd je schimmelvorming Huisstofmijt kan je met het blote oog niet zien, wat niet wegneemt dat het in je woning krioelt van deze beestjes. Ze voeden zich met voedselrestjes, schimmels en huidschilfers. Ze gedijen goed op stoffige plekken en hun uitwerpselen blijven aan textiel zoals lakens, zetels, tapijten, pluchen knuffels, (over-)gordijnen, kleding... hangen. Huismijt kan allergieën - rinitis, astma, dermatitis - verergeren en zelfs uitlokken, vooral bij kleine kinderen. Zo bestrijd je huismijt VOC's zijn een aantal chemische stoffen - benzeen, tolueen, xyleen, isopropanol, white spirit... - die worden gebruikt in bouwmaterialen, meubels, verf, vernis, lijm, coatings, impregneermiddelen, oliën om hout te behandelen, enz. Niet zelden blijven ze nog lang na het aanbrengen hun componenten aan de lucht afgeven. Adem je ze in, dan kunnen ze allergische reacties uitlokken. Sommige verhogen zelfs het risico op kanker. Dat is het geval met formaldehyde, een verbinding waarvan sinds 2004 bewezen is dat ze kankerverwekkend is en die voorkomt in hars en lijm waarmee multiplex- en spaanplaten worden gemaakt, maar ook in sommige schoonmaakproducten. Zo maak je komaf met VOC's Radon is een gas dat van nature in rotsen aanwezig is op tal van plekken in Wallonië, en dus niet enkel in de Ardennen of in de Dijlevallei, zoals lang werd gedacht. Je doet er dus goed aan radon op te sporen, want dit radioactieve gas kan uit de ondergrond ontsnappen en je woning binnendringen. In België veroorzaakt radon elk jaar 700 overlijdens door longkanker. Zo spoor je radon op Je kan de radonconcentratie in je woning makkelijk meten door een detector in huis te halen. Een radonmeting duurt drie maanden, het meetseizoen loopt van oktober tot maart. Een radontest kost 30 euro, analyse inbegrepen. Meer informatie over hoe je de test kan bestellen vind je op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), fanc.fgov.be/nl/radon Is de radonconcentratie in je woning te hoog, dan kan je dat met een aantal vrij eenvoudige en relatief goedkope ingrepen verhelpen, door spleten, voegen e.d. waarlangs het gas je woning binnendringt te dichten, de vloerplaat van het gebouw met een radonbarrière af te dichten, het gas onder je woning via de kelder of de kruipruimte te verwijderen. Tabak is de kampioen van de binnenluchtvervuilers en breekt in alle opzichten trieste records. Tabak heeft tal van ernstige gevolgen voor je gezondheid: een groter risico op kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen... Wanneer je rookt, komen er niet minder dan 3.800 vervuilende componenten in de omgevingslucht vrij. Die nestelen zich in je textiel, meubels en muren. Enkel verluchten volstaat niet. Je kan beter de sigaret afzweren of als dat niet lukt, buiten roken.