Ook wie last heeft van hooikoorts, kan dankzij de nodige voorzorgen en de juiste planten en struiken, perfect genieten van zijn tuin. Timing en slimme keuzes maken kunnen het verschil maken. In de allergiearme tuin Op 't Sonnis in Houthalen-Helchteren hebben ze hier al 20 jaar ervaring mee.

1. Timing

's Ochtends vroeg circuleren er het minste pollen in de lucht. Ook 's avonds daalt het gehalte opnieuw. Dit zijn dan ook de beste perioden om te tuinieren of je in de tuin te begeven. Ook na een regenbui en op koelere en meer vochtige dagen liggen de pollenconcentraties lager dan bij winderig en droog weer. Er zijn verschillende sites zoals airallergy waarop je de pollenverspreiding perfect van nabij kan volgen.

2. Hou grassen kort of vervang ze

© Getty Images

Staat er gras in je tuin, hou dit dan zo kort mogelijk om te voorkomen dat het in bloei komt. "Of vervang die grote gazonpartijen zoveel mogelijk door alternatieve bodembedekkers zoals geranium of citroenmelisse. Die houden ook het onkruid weg. Je kan vandaag ook pakketten bodembedekkers aankopen met allergievriendelijke samenstellingen," weet imker Albert Vandijck, educatief medewerker van Op 't Sonnis. Zo'n 20 jaar geleden richtte hij met de Kempische Imkers een educatieve bijenstand en een allergiearme vaste plantentuin in, in Houthalen-Helchteren. Ook met het opslaan van gemaaid gras en met composteren is het opletten. Hierin ontstaan vaak schimmels die eveneens allergieklachten kunnen geven. Een alternatief kan zijn om organische mulch zoals schors, geraspte bladeren enzovoort in te ruilen voor oesterschelpen of grind die minder vocht opnemen en dus minder schimmels geven.

3. Kies de juiste locatie

Zelfs allergievriendelijke planten kunnen soms toch klachten geven bij teveel blootstelling. Belangrijk bij het aanplanten van je tuin, is de keuze van de locatie van je planten en bomen.

© Getty Images

Hou ze weg vanonder je (slaapkamer)ramen en van de deuren. Let ook op wanneer je bloemen uit de tuin naar binnen brengt. De pollenproductie kan omhoog gaan in droge warme ruimtes. Heb je hagen rond de tuin, hou die dan kort gesnoeid. Op die manier kunnen ze als barrière fungeren voor rond dwarrelende pollen. Vaak verzamelen pollen, schimmelsporen en stof zich tussen de takken van de haag.

4. Slimme plantenkeuze

Planten die weinig stuifmeel produceren zijn de beste optie. Die hebben doorgaans mooie, felgekleurde en grotere bloemen. Bijen, vlinders en andere insecten bestuiven deze planten. Meer dan 75 % van al het bestuivingswerk bij planten wordt trouwens verricht door bijen.

© Getty Images/iStockphoto

"Jammer genoeg wordt de lijst van allergie-opwekkende planten alsmaar langer. Mijd soorten zoals de berk, eik, citroenkruid, zuring, rabarber, teunisbloem, kattenstaart of vlier. Maar allergiearm staat zeker niet synoniem voor een saaie tuin. Er is wel degelijk nog een heel breed aanbod aan bloemen, planten en struiken waarvan je niet gaat snotteren en waarmee je een heel gevarieerde, kleurrijke tuin kan laten bloeien. Over het algemeen zijn planten die gunstig zijn voor de bijen dat ook voor wie hooikoorts heeft, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. "

Bijenkorfje

Interessante planten, bloemen en struiken voor een allergiearme en bijvriendelijke tuin zijn o.a.: hortensia, azalea, rododendron, viburnum, jasmijn, hibiscus, acanthus, agapanthus, akelei, begonia, bijenkorfje, Chileens nagelkruid, dwergkwee, dwergmispel, ooievaarsbek, gele dovennetel, helmbloem, indigostruik, juffertje in 't Groen, meidoorn, oosterse papaver, pioen, rozen, camelia, brem, ridderspoor, vergeet- mij - nietje, viooltje, reukerwten, vrouwenmantel.

Kruiden zoals dille, rozemarijn

Bomen: trompetboom, appel, kers, peer, pruim, magnolia, linde

5. Waterpartijen

Een vijver of waterpartij in de tuin aanbrengen, is gunstig voor allergieklachten. De meeste waterplanten verspreiden geen pollen en geven geen hooikoortssymptomen.

© LightRocket via Getty Images

Dit kan ook een prima alternatief vormen voor een gazon. Heb je weinig plaats, dan kan je dat opvangen door bijvoorbeeld een waterton met plantjes te installeren.

6. Rol van honing?

Helpt het nuttigen van een kleine hoeveelheid regionale honing of bijenbrood (een mengeling van honing en stuifmeel) om hooikoortsklachten te verminderen ? Heel wat imkers hebben de ervaring dat dit positieve effecten heeft bij sommige mensen, omdat dit het immuunsysteem zou versterken maar tegelijk zijn er ook best wat gevallen waarbij honing met pollenfragmenten net voor meer hinder kan zorgen bij gevoelige mensen. In zeer zeldzame gevallen kan honing bij kinderen zelfs een zware allergische reactie uitlokken.

© Getty Images

Altijd best even overleggen met de dokter dus voor je als hooikoortspatiënt met honing begint.

7.Moestuin

Bij groenten komen quasi geen pollen tot bloei en zit je dus safe. Hier kan je zonder klachten tuinieren, maar hou de moestuin wel onkruidvrij.

© Getty Images

Info De educatieve allergiearme tuin Op 't Sonnis heeft een nieuwe flyer uit met praktische tips. Verkrijgbaar in de educatieve bijenstand in de Heerstraat z/n, 3530 Helchteren. Bezoekers kunnen hier van mei tot eind augustus terecht op woensdag- en zaterdagavond van 19.30 tot 21.00 uur voor rondleidingen, informatie en inspiratie. www.kempische-imkers.be - www.toerismehouthalen-helchteren.be

