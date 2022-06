Op 4 juni werd in Brussel een recordaantal van 433 pollenkorrels per kubieke meter gemeten. Het gaat om de hoogste concentratie in 40 jaar. Dit jaar werden bovendien ook al heel veel dagen met een concentratie van meer dan 50 pollenkorrels per kubieke meter gemeten. Dat is de drempel vanaf wanneer personen met hooikoorts last kunnen krijgen.

Van januari tot juni wisselen de verschillende boompollen elkaar in de lucht af. Door de klimaatverandering schuiven die bloeiperioden al enkele jaren op, waardoor sommige boompollen vroeger en langer circuleren.

Ook het weer heeft een grote invloed op de pollenconcentraties. Al bestaan daarover wel wat misverstanden. Bij zonnig, winderig weer verspreiden pollen zich het vlotst. Regen brengt dan weer soelaas. Dat laatste klopt niet helemaal. Bij regen slaan de pollen uit de lucht inderdaad neer, maar bij het begin van een regenbui kan dat net meer hinder geven. Dat komt omdat de pollen in de regendruppels eerst openbarsten. Daardoor komen honderden minuscule partikels vrij die je wel rechtstreeks kunt inademen en die een verhoogde reactie kunnen uitlokken. Als de regen wat langer aanhoudt, verdwijnt dat probleem.

Bomen verschillen

De pollen van bomen zijn onderling verschillend. Wie gevoelig is voor het ene type is het daarom niet voor een ander. Overgevoeligheid voor boompollen in het algemeen neemt de jongste jaren wel toe. Berkenallergie komt in onze streken het vaakst voor. Deze pollen zijn sterk allergeen en alomtegenwoordig. De berk in je tuin weghalen zal dan ook niet veel uithalen, tenzij de boom natuurlijk net onder je slaapkamerraam staat. Dan heeft het wel nut.

Een allergie voor boompollen gaat steeds vaker hand in hand met overgevoeligheid voor groenten en fruit, voor een kruisallergie dus. Waarom dit fenomeen toeneemt, weten we niet. Beide types allergieën komen ook niet altijd samen voor. Soms gaan er zelfs jaren overheen voor een kruisallergie zich manifesteert.

Kruisallergieën

Pollen zijn eigenlijk de zaadcellen van een boom. Die bevruchten de stamper. Het is dan ook logisch dat je datzelfde eiwit nadien terugvindt in de vruchten van die boom. Berkenallergie gaat vaak gepaard met een allergie voor appelen, maar ook voor peren, andere pit- en steenvruchten en voor noten. Het afweersysteem vergist zich daarbij omdat de eiwitten van berken en appelen sterk op elkaar lijken (paraberksyndroom). Een notenallergie komt eveneens frequent samen voor met een boompollenallergie omdat de pollen van bomen en noten gemeenschappelijke eiwitten bevatten.

Nieuwe trends

Nieuwe tuintrends kunnen eveneens allergieën stimuleren. Zo is de olijfboom in Zuid-Europa één van de grote boosdoeners voor mensen met een allergie. Deze soort in onze tuin aanplanten, kan het probleem naar hier verleggen. Bovendien is de olijfboom onder meer verwant aan de es en de forsythia. Wie overgevoelig is voor een van deze soorten, kan ook hinder ondervinden bij het inademen van gelijksoortige pollen.

Tips bij allergieklachten 1. Maak geen ochtendwandeling tijdens het pollenseizoen. Bij het verdampen van de dauw worden immers de meeste pollen vrijgezet. 2. Blijf binnen bij het begin van een regenbui. Ook dan belanden verhoogde pollenconcentraties in de lucht. 3. Ga buiten meteen na een regenbui, wanneer er weinig pollen aanwezig zijn. 4. Neem regelmatig een warme douche om de pollen van je huid en haar te verwijderen. 5. Droog je was best binnen om te voorkomen dat stuifmeel zich aan de kleren hecht of als je graag buiten droogt, doe het dan na een regenbui. 6. Breng een laagje vaseline aan aan de binnenkant van je neus en eventueel onder de ogen. Dat belet de pollen om je slijmvliezen te bereiken. 7. Houd deuren en ramen dicht, zeker in de late namiddag wanneer de concentraties het hoogst zijn. Verlucht beter 's nachts of na een regenbui.

