Covid-19 associëren we vooral met symptomen zoals hoesten, kortademigheid en geurverlies, maar ook maag en darmen kunnen aangetast worden met klachten als misselijkheid en diarree. Die hebben een effect op de darmflora. Vandaar dat ook voeding een rol kan spelen bij het herstel na een covid-19-infectie.

Sommigen zijn snel weer op de been maar een aanzienlijke groep mensen doet er lang over om volledig te herstellen na een covid-infectie. Zij kampen vaak nog maanden met klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, geheugenproblemen en hersenmist. Voeding kan dit revalidatieproces ondersteunen. "Net als bij een griep kan ook bij een covid-infectie de darmflora aangetast raken, wat gevolgen heeft voor de spijsvertering en voor het functioneren van andere organen zoals longen en hersenen", vertelt voedingsdeskundige en diëtiste Christine Tobback. "Een aangetaste darmflora heeft ook gevolgen voor het darmslijmvlies dat geïrriteerd kan raken, waardoor voedingsstoffen minder goed opgenomen worden en toxische stoffen die niet thuishoren in ons lichaam, ontstekingsreacties kunnen veroorzaken of versterken. Ook de aanmaak van gunstige stoffen door de darmbacteriën wordt lastiger. Zo kunnen de darmen hun beschermende functie als onderdeel van het immuunsysteem minder goed vervullen. Vandaar dat het herstel best start door de darmflora weer op te krikken."

Variatie troef

Tijdens deze herstelfase komt het erop aan om je spijsvertering weer vlot te trekken en zo je lichaam te voorzien van de nodige eiwitten, koolhydraten, vetten, vocht, mineralen en vitamines. Door de infectie zijn de voorraden waarover het lichaam beschikt vaak uitgeput geraakt. "Eiwitten zijn essentieel voor de aanmaak van oa. antistoffen, enzymen en hormonen. Je haalt ze best uit verschillende bronnen, zowel dierlijke als plantaardige.

Eiwit-shakes kunnen een interessant alternatief zijn. Ook hier is variatie een troef. Maak je shake door plantaardige melkdranken zoals rijst- en sojadrank onderling te mengen of te mixen met koemelk. Variatie brengt niet alleen extra bouwstoffen bij, maar verkleint ook de kans op intoleranties. Wanneer je lichaam verzwakt is, kan je zo'n reacties best missen. Pas dat variatie-principe ook toe bij de keuze van groenten, fruit en granen. Mix in eenzelfde bord bijvoorbeeld telkens verschillende soorten zoals quinoa en rijst, of ebly met gierst. Je maaltijd wordt in een klap interessanter, kleurrijker en rijker aan nutriënten."

Suikerpieken

Suiker, wat voor een snelle energietoevoer zorgt, lijkt interessant bij vermoeidheidsklachten. "Maar je beperkt dit beter zoveel mogelijk", waarschuwt Christine Tobback. "Na een zware infectie zijn de glycogeen (suiker) reserves in de spieren en de lever uitgeput. Om die reserves aan te vullen, mijd je best het fenomeen van de bloedsuikerschommelingen. Die pieken en dalen van de bloedsuiker maken de opslag lastig en vertragen zo je herstel. Je zal je net langer moe blijven voelen.

Cafeïne zorgt trouwens voor een gelijkaardig piekeffect dus dat vervang je beter door kruidenthee of soep of cafeïnevrije koffie. Wanneer je toch iets gesuikerd eet, voeg er dan wat koude olie of vetstof aan toe om de opname van de glucose te vertragen. Ook kleine porties eten, gespreid over de dag, helpen om die schommelingen te beperken."

Vers werkt

Zoveel mogelijk vers koken en bewerkte voeding uit je bord bannen. Daarvoor krijg je applaus van je darmflora. "Dat hoeft niets ingewikkeld te zijn. Want wie vermoeid is en er alleen voor staat, heeft daar weinig energie voor. Hou het tijdens de herstelfase dan gewoon simpel op een maaltijdsoep met groenten aangevuld met gekookte rijst of aardappelen of rijstnoedels met gestoomde groenten. Bewerkte voeding bevat meestal bewaarmiddelen of transvetten. Die verstoren de ontstekingsremmende stoffen in het lichaam."

Probeer indien mogelijk ook dagelijks wat te bewegen. Lukt dat nog niet, dan zijn ademhalingsoefeningen een prima aanvulling. "Is er ook sprake van echte tekorten van bepaalde stoffen in je bloed, dan kan je in overleg met je arts ook voedingssupplementen bijnemen. Maar voor je eventueel met supplementen start moet je vertering eerst weer min of meer op punt staan. Anders zullen bepaalde vitaminen en mineralen amper opgenomen worden en dus weinig effect hebben."

Sommigen zijn snel weer op de been maar een aanzienlijke groep mensen doet er lang over om volledig te herstellen na een covid-infectie. Zij kampen vaak nog maanden met klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, geheugenproblemen en hersenmist. Voeding kan dit revalidatieproces ondersteunen. "Net als bij een griep kan ook bij een covid-infectie de darmflora aangetast raken, wat gevolgen heeft voor de spijsvertering en voor het functioneren van andere organen zoals longen en hersenen", vertelt voedingsdeskundige en diëtiste Christine Tobback. "Een aangetaste darmflora heeft ook gevolgen voor het darmslijmvlies dat geïrriteerd kan raken, waardoor voedingsstoffen minder goed opgenomen worden en toxische stoffen die niet thuishoren in ons lichaam, ontstekingsreacties kunnen veroorzaken of versterken. Ook de aanmaak van gunstige stoffen door de darmbacteriën wordt lastiger. Zo kunnen de darmen hun beschermende functie als onderdeel van het immuunsysteem minder goed vervullen. Vandaar dat het herstel best start door de darmflora weer op te krikken."Tijdens deze herstelfase komt het erop aan om je spijsvertering weer vlot te trekken en zo je lichaam te voorzien van de nodige eiwitten, koolhydraten, vetten, vocht, mineralen en vitamines. Door de infectie zijn de voorraden waarover het lichaam beschikt vaak uitgeput geraakt. "Eiwitten zijn essentieel voor de aanmaak van oa. antistoffen, enzymen en hormonen. Je haalt ze best uit verschillende bronnen, zowel dierlijke als plantaardige.Eiwit-shakes kunnen een interessant alternatief zijn. Ook hier is variatie een troef. Maak je shake door plantaardige melkdranken zoals rijst- en sojadrank onderling te mengen of te mixen met koemelk. Variatie brengt niet alleen extra bouwstoffen bij, maar verkleint ook de kans op intoleranties. Wanneer je lichaam verzwakt is, kan je zo'n reacties best missen. Pas dat variatie-principe ook toe bij de keuze van groenten, fruit en granen. Mix in eenzelfde bord bijvoorbeeld telkens verschillende soorten zoals quinoa en rijst, of ebly met gierst. Je maaltijd wordt in een klap interessanter, kleurrijker en rijker aan nutriënten."Suiker, wat voor een snelle energietoevoer zorgt, lijkt interessant bij vermoeidheidsklachten. "Maar je beperkt dit beter zoveel mogelijk", waarschuwt Christine Tobback. "Na een zware infectie zijn de glycogeen (suiker) reserves in de spieren en de lever uitgeput. Om die reserves aan te vullen, mijd je best het fenomeen van de bloedsuikerschommelingen. Die pieken en dalen van de bloedsuiker maken de opslag lastig en vertragen zo je herstel. Je zal je net langer moe blijven voelen. Cafeïne zorgt trouwens voor een gelijkaardig piekeffect dus dat vervang je beter door kruidenthee of soep of cafeïnevrije koffie. Wanneer je toch iets gesuikerd eet, voeg er dan wat koude olie of vetstof aan toe om de opname van de glucose te vertragen. Ook kleine porties eten, gespreid over de dag, helpen om die schommelingen te beperken."Zoveel mogelijk vers koken en bewerkte voeding uit je bord bannen. Daarvoor krijg je applaus van je darmflora. "Dat hoeft niets ingewikkeld te zijn. Want wie vermoeid is en er alleen voor staat, heeft daar weinig energie voor. Hou het tijdens de herstelfase dan gewoon simpel op een maaltijdsoep met groenten aangevuld met gekookte rijst of aardappelen of rijstnoedels met gestoomde groenten. Bewerkte voeding bevat meestal bewaarmiddelen of transvetten. Die verstoren de ontstekingsremmende stoffen in het lichaam."Probeer indien mogelijk ook dagelijks wat te bewegen. Lukt dat nog niet, dan zijn ademhalingsoefeningen een prima aanvulling. "Is er ook sprake van echte tekorten van bepaalde stoffen in je bloed, dan kan je in overleg met je arts ook voedingssupplementen bijnemen. Maar voor je eventueel met supplementen start moet je vertering eerst weer min of meer op punt staan. Anders zullen bepaalde vitaminen en mineralen amper opgenomen worden en dus weinig effect hebben."