Enkele kilo's afvallen? Check. Maar dat veroverde maatje minder vasthouden en toch genieten van lekker eten, is een veel grotere uitdaging. Auteur Hilde Deweer weet uit ervaring waar de valkuilen zich situeren. In haar nieuwe boek 'Een blijvend maatje minder' serveert ze verrassende dagelijkse kost, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en afgewerkt met praktische nieuwe tips die je gewicht (en je humeur) op peil houden.

Hilde Deweer (62) raakte als tiener al gepassioneerd door koken en gezellig tafelen. Later redigeerde ze culinaire boeken voor een uitgeverij en verdiepte ze zich zowel in recepten, als in de wetenschappelijke inzichten rond voeding. "Als rasechte Bourgondiër kreeg ik zelf af te rekenen met overgewicht. Verschillende 'diëten' heb ik toen uitgeprobeerd. Daarmee raakte ik wel kilo's kwijt, maar smaakvol eten was er vaak niet meer bij en nadien volgde dan het gekende jojo-effect. Daarom ben ik zelf op zoek gegaan naar een manier om daar op een gezonde manier duurzaam komaf mee te maken", vertelt Hilde.

Dat resulteerde in haar eigen praktische 'Maatje minder voedingsplan' waarmee ze 8,5 kilo afviel en sindsdien op dat gewicht bleef. Over dat plan schreef ze samen met haar dochter Marie twee jaar terug een boek. "In grote lijnen komt het erop neer dat je wel alles mag eten, maar niet tegelijkertijd en niet van alles evenveel. Dat je je koopgewoontes en dagdagelijks kookgedrag wat bijstuurt zonder gedoe zoals afwegen of punten tellen. Even belangrijk als het gewichtsverlies is dat je geen honger hebt en dat je lekker en gezond eet. In de eerste fase, die van het afslanken, bevatten de recepten weinig koolhydraten, maar veel vezels en groenten. Van zodra je je streefgewicht bereikt hebt, komt het erop aan om dat te houden door je voedingsgewoonten blijvend aan te passen op een manier die voor jou haalbaar is. Hoe je dat concreet kan aanpakken, toont Hilde Deweer in haar vervolgplan een 'Blijvend maatje minder'. Aan de hand van 80 gevarieerde recepten, vaak geïnspireerd op bekende klassiekers uit de Belgische en wereldkeuken, kan je je eigen 'plan' uitwerken om op je gewicht te blijven of verder af te slanken. De recepten werden ingedeeld in snel, slim en slow, naargelang je stemming of beschikbare keukentijd.

Volle yoghurt en boerenboter

"Eigenlijk is dit geen dieet maar een gezond voedingsplan met voor iedereen toegankelijke recepten. Het is echt bedoeld voor wie quasi dagelijks in de potten roert. Het accent ligt op groenten die op heel veel verschillende manieren bereid worden. Bij het bedenken van recepten zijn groenten meestal mijn vertrekpunt, die ik dan verder combineer met vlees, vis, gevogelte, olijfolie en met allerlei smaakmakers die ervoor zorgen dat je niet gevoel hebt dat je 'maatje-minder-kost' eet. Het is vergelijkbaar met wat de Mediterrane keuken biedt. De hoeveelheid koolhydraten wordt beperkt en komt vooral uit gezondere bronnen zoals volkorenproducten. Omdat ik zelf geen voedingsdeskundige ben, heb ik de gerechten laten checken en goedkeuren door diëtist en NJAM-chef Michaël Sels."

Wat de aanpak van Hildes' keuken bijzonder maakt, is dat ze ook gebruik maakt van ingrediënten die door 'gezondheidsgoeroes' vaak verguisd worden zoals volle Griekse yoghurt, melk, vleesbouillon of zelfs een occasioneel klontje 'goede' boter. "Klopt. Er zijn stevige argumenten om die producten, die voor meer smaak, smeuïgheid en verzadiging zorgen, te kiezen. De wetenschappelijke inzichten daarover zijn aan het kantelen. Uit bepaalde studies blijkt namelijk dat verzadigde vetten uit volle zuivelproducten geen negatief effect hebben op de gezondheid en dat ze het risico op hart- en vaatziekten zelfs kunnen verlagen. De voornaamste reden daarvoor is hun hoge calciumgehalte. Dat maakt dat die vrije vetzuren uit volle zuivel niet worden opgenomen in het bloed. Maar dat geldt niet voor verzadigd vet in dierlijke producten."

Afgekoelde aardappelen

Ook aardappelen zijn geen taboe. Als je ze tenminste slim klaarmaakt. "Aardappelen bevatten veel koolhydraten, maar door ze eerst te koken en vervolgens te laten afkoelen, zet je dat om in resistent zetmeel. Dat draagt veel minder bij tot het verhogen van de bloedsuikerspiegel. Je kan die aardappelen nadien zelfs even grillen in een lepeltje olijfolie."

Hildes' eetgewoonten zijn dankzij haar eigen voedingsplan ook grondig veranderd. "Ontbijten doe ik niet meer met brood maar met een pancake op basis van haverzemelen, lijnzaad, ei en Griekse yoghurt die ik top met fruit en waarmee ik tot de middag geen honger voel. Zo'n pannenkoek barst van de vezels en het lijnzaad zorgt voor een vlotte stoelgang. Hoewel er veel lekkere ontbijtjes staan in 'Een blijvend maatje minder' is dit mijn favoriet voor de weekdagen. In het boek wordt hij met extra Griekse yoghurt geserveerd, maar ik eet er de zelfgemaakte confituur bij. Als lunch kies ik vaak soep met een royaal belegde boterham of één van de slaatjes of lunchideetjes uit 'Een blijvend maatje minder' en 's avonds een gerecht met veel groenten in combinatie met vis, gevogelte of vlees. Van zodra je minder suiker eet, daalt na enkele dagen ook je behoefte hieraan. Ik heb de gewoonte om elke ochtend op de weegschaal te staan om mijn gewicht te checken. Voor mij werkt dat motiverend. Gaat de teller wat omhoog, dan grijp ik meteen terug naar mijn 'afslank'recepten uit 'Koken voor een maatje minder' en na enkele dagen zit ik weer op mijn gewenste niveau. Maar ik ben zeker geen asceet. Van een glas wijn of een lekkere kaas als dessert kan ik enorm genieten. En een aperitief met lekkere hapjes sla ik ook nooit af ... Ik compenseer dat dan door minder koolhydraten in de rest van mijn menu op te nemen."

Meer lezen? Een blijvend maatje minder, Hilde Deweer, uitgeverij Pelckmans, isbn 9789463832465, 22, 50 euro

Moussaka in de pan (snel)

Ingrediënten (2 pers.)

250 gr. lams- of kalfsgehakt * 1 ui gesnipperd * half doosje tomatenpuree * 2 fijngesnipperde lookteentjes * een snufje Chinees 5 kruidenpoeder * een snufje Italiaanse kruidenmix * 400 gr tomatenblokjes * 1 aubergine in lange repen * 1 el smeerbare verse geitenkaas of Griekse yoghurt * 60 gr feta of mozzarella * 1 sneetje licht getoast brood

Bak het gehakt rul in een antikleefpan. Intussen kan je de ui snipperen.

Roer de tomatenpuree door het gehakt en laat even uitzuren.

Doe het gehakt in een ovenschaal en dek het af. Zet het vuur lager en fruit de uit met een lepel olie. Intussen kan je de look snipperen.

Doe look, peper, fleur de sel en alle kruiden bij de ui en laat een paar seconden bakken.

Roer de tomatenblokjes erdoor. Zet het vuur laag en laat rustig pruttelen.

Smeer de auberginerepen in met een eetlepel olie, kruid met peper en zout en laat langs beide kanten roosteren in een grillpan. Plet ze ondertussen regelmatig met een vork zodat alle vocht verdampt.

Roer het gehakt en de geitenkaas door de tomatenmix. Leg de gegrilde aubergine erop, verbrokkel de feta (of schapenkaas) en werk af met verkruimelde toast.

Je kunt de toast ook vervangen door blokjes koude aardappel die je last minute meebakt.

Sushi salad met gepekelde gember (slow)

Ingrediënten (2 pers.)

150 g biokomkommer * 1 grote rode zoete ui * 160 g gekookte sojabonen (edamame) * 1 el rijstazijn (sushiazijn) * 1 el olijfolie * 280 g bloemkoolkorrels * 1 el mosterd * 1 el vloeibare honing * 2 el sojasaus + extra druppels * 1 avocado, in reepjes * 6 wasabinoten, geplet in een vijzel * 10-tal reepjes gepekelde gember

Optioneel: 100 g reepjes gerookte zaml, forel, paling of blokjes verse tonijn

Optioneel: sesamzaadjes

Vooraf:

Schil de komkommer en snijd hem in de lengte in 4. Snijd de zaadlijsten weg en snijd de komkommer in blokjes ongeveer even groot als de sojabonen. Hussel er 1 koffielepel zout onderen laat een half uurtje uitlekken in een vergiet. Spoel de komkommer dan en laat uitlekken in een vergiet.

Snijd de ui in fijne reepjes en versnipper enkele reepjes tot je 1 eetlepel uisnippers hebt.

Meng de sojabonen en de komkommer met de rijstazijn, olijfolie en uisnipper. Kruid met peper en fleur de sel.

Meng de mosterd, honing en sojasaus, kruid met wat peper en leg er de resterende uireepjes in. Laat een kwartier trekken. Haal de uireepjes uit de marinade en schud goed af. Roer de marinade door de bloemkoolrijst.

Last Minute (als de salade lauwwarm wil eten)

Gril de repen ui op de ene helft en de bloemkoomkorrels op de andere helft van een hete grillpan. Na zo'n 3 à 4 min. Is de bloemkoolrijst gaar.

Verdeel de helft van de bloemkoolrijst over 2 inoxringen van ong. 9 cm diameter en duw goed aan. Bedek met een laag uireepjes, een laag avocadoreepjes en dek af met de rest van de bloemkoolrijst. Garneer met de geplette wasabinoten (en wat reepjes vis) .

Giet er nog een paar druppels sojasaus over, bestrooi eventueel met wat geroosterde sesamzaadjes en leg de gepekelde gember erbij. Serveer met de salade van komkommer en sojabonen.

