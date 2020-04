Ga jij tijdens deze lockdownperiode ook minder vaak naar de winkel? En beperk je daarom de aankoop van verse groenten en fruit? Nochtans is dat helemaal niet nodig. Enkele tips.

Glenn Sebregts, Divisiehoofd Marketing van BelOrta (Belgische groente- en fruitveiling): "Dankzij de vele zonnige dagen van de voorbije weken is het seizoen van de voorjaarsgroenten en -fruit volop van start gegaan. Er is enorm veel keuze in de versafdeling. Met enkele handige bewaartips kan je groenten en fruit veel langer bewaren dan de meeste mensen denken. Zo geniet je toch van verse producten, zonder dat de kwaliteit en smaak verloren gaat."

En dus voegde BelOrta de daad bij het woord en stelde een reeks bewaartips op om de seizoensgroenten dat momenteel in de supermarkten ligt, zo lang mogelijk te bewaren.

Sla

Verwerkte, gesneden sla gaat langer mee wanneer je deze bewaart in de koelkast in een potje. Zorg er dan wel voor dat de sla helemaal droog is, zodat deze goed kan ademen. Bewaar dit dus nooit in een afgesloten zak.

Een volledige slakrop gekocht? Snijd van de verse krop de dunne, donkere laag onderaan weg en maak een kruisvormige inkeping. Plaats de sla op een bordje met een klein beetje water in de koelkast en ververs dit water dagelijks. Zo blijft je sla een hele week goed.

Sla op wortel aangeboden in zakjes zet je best in de koelkast. Voor gebruik kan je er de nodige blaadjes telkens afplukken.

Aubergine

Aubergines gaan het langst mee als je ze op een koele, donkere plaats bewaart waar het rond de vijftien graden is. Leg de aubergine dus niet in de koelkast. Zo zijn ze ongeveer één week houdbaar.

Je aubergine nog langer bewaren? Bereid hem dan, en vries nadien in (niet rauw!). Zo blijft deze tot wel twaalf maanden goed.

Voorkom dat je aubergine uitdroogt door hem af te dekken met een keukenhanddoek.

Komkommer

Komkommers gaan het langst mee als je ze bij een temperatuur van tien tot twaalf graden bewaart. Leg je komkommer dus niet in de koelkast. Zo bewaar je komkommers makkelijk één week.

Tomaten

Verse trostomaten in huis gehaald? Bewaar de tomaten die je (nog) niet gebruikt aan de tros, zo blijven ze langer vers.

Bewaar tomaten het liefst op een donkere, koele plek (en dus niet in de koelkast) om de smaak te bewaren.

Leg ze ook niet in de fruitmand, daardoor rijpen sommige fruitsoorten, zoals, appels en peren, namelijk sneller.

Steek de tomaten niet in een afgesloten verpakking of doos, omdat ze zo sneller rijpen en minder lang houdbaar zullen zijn.

Extra weetje: veel mensen denken dat tomaat een groente is, maar eigenlijk is tomaat een fruitsoort!

Witte asperges

Vanaf half april is het traditiegetrouw weer aspergeseizoen! Asperges vind je vaak in schaal aangeboden en deze kan je best zo bewaren in de koelkast tot gebruik.

Verse witte asperges blijven in de diepvries tot zes maanden goed.

De asperges al geschild en gekookt? Dan kun je ze slechts één dag bewaren.

Prei

Als je prei in de koelkast wilt bewaren, leg je ze best onderaan in de groentelade. Eens de prei op koelkasttemperatuur is, dek je ze best af. Je kan de prei ook af en toe eens bevochtigen om uitdroging te vermijden.

Als je de prei niet in de koelkast wil/kan bewaren, dan leg je deze best op een plek waar het wat vochtiger en koeler is.

Wil je prei invriezen? Kort even blancheren voor de presentatie, zo blijft ook de smaak ideaal.

