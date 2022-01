De Amerikaanse publieke ziekteverzekering Medicare wil het nieuwe alzheimermedicijn Aduhelm enkel terugbetalen voor patiënten die deelnemen aan klinische studies. Dat zegt ze dinsdag in een voorlopige beslissing. Indien die beslissing later dit jaar bevestigd wordt, zal slechts een beperkt aantal patiënten het dure medicijn kunnen gebruiken.

Aduhelm, de merknaam van de antistof aducanumab van farmabedrijf Biogen, is het eerste alzheimermedicijn dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA in 20 jaar goedkeurt.

Aducanumab plakt aan het schadelijke alzheimereiwit 'amyloïd', dat gezien wordt als een van de oorzaken van alzheimer. Door het opruimen van de amyloïd-eiwitten in de hersenen zou de ontwikkeling van de ziekte trager verlopen. Een hoge dosis aducanuma gedurende langere tijd zou "enige effectiviteit" kunnen hebben in de behandeling van alzheimer, bleek uit onderzoeksresultaten.

Volgens Biogen moet het medicijn maandelijks toegediend worden bij patiënten die in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer zitten. Het gaat om het eerste in de VS goedgekeurde medicijn dat niet alleen de symptomen van alzheimer tegengaat, maar ook de progressie van de ziekte.

Het medicijn kost ongeveer 28.000 dollar (24.500 euro) per patiënt per jaar. Volgens de krant The New York Times zou zowat 80 procent van de 1,5 miljoen Amerikanen met alzheimer in aanmerking komen voor een terugbetaling onder Medicare. Indien Medicare bij zijn beslissing blijft, gooit die voor veel patiënten roet in het eten.

Biogen zegt in een mededeling dat het agentschap "de dagelijkse lasten negeert waarmee mensen met alzheimer kampen" en dat bijna alle patiënten uitgesloten worden indien een terugbetaling gelinkt wordt aan de deelname aan een klinische studie.

Aducanumab is een controversieel middel. Een interne commissie van de FDA had zich tegen de goedkeuring uitgesproken, verschillende wetenshappers hadden openlijk twijfels geuit. Tal van patiëntenorganisaties hadden echter gepleit voor de goedkeuring ervan, ook omdat die het onderzoek naar alzheimer versterkt.

Aduhelm, de merknaam van de antistof aducanumab van farmabedrijf Biogen, is het eerste alzheimermedicijn dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA in 20 jaar goedkeurt. Aducanumab plakt aan het schadelijke alzheimereiwit 'amyloïd', dat gezien wordt als een van de oorzaken van alzheimer. Door het opruimen van de amyloïd-eiwitten in de hersenen zou de ontwikkeling van de ziekte trager verlopen. Een hoge dosis aducanuma gedurende langere tijd zou "enige effectiviteit" kunnen hebben in de behandeling van alzheimer, bleek uit onderzoeksresultaten.Volgens Biogen moet het medicijn maandelijks toegediend worden bij patiënten die in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer zitten. Het gaat om het eerste in de VS goedgekeurde medicijn dat niet alleen de symptomen van alzheimer tegengaat, maar ook de progressie van de ziekte.Het medicijn kost ongeveer 28.000 dollar (24.500 euro) per patiënt per jaar. Volgens de krant The New York Times zou zowat 80 procent van de 1,5 miljoen Amerikanen met alzheimer in aanmerking komen voor een terugbetaling onder Medicare. Indien Medicare bij zijn beslissing blijft, gooit die voor veel patiënten roet in het eten.Biogen zegt in een mededeling dat het agentschap "de dagelijkse lasten negeert waarmee mensen met alzheimer kampen" en dat bijna alle patiënten uitgesloten worden indien een terugbetaling gelinkt wordt aan de deelname aan een klinische studie.Aducanumab is een controversieel middel. Een interne commissie van de FDA had zich tegen de goedkeuring uitgesproken, verschillende wetenshappers hadden openlijk twijfels geuit. Tal van patiëntenorganisaties hadden echter gepleit voor de goedkeuring ervan, ook omdat die het onderzoek naar alzheimer versterkt.