In het AZ Sint-Maarten in Mechelen is dinsdag de eerste patiënt behandeld in het kader van een klinische studie met Sarconeos, een mogelijk medicament voor covid-19-patiënten met respiratoire problemen. Vijf centra in België, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn klaar om testpersonen te rekruteren.

AZ Sint-Maarten is de eerste testsite om de doeltreffendheid en veiligheid van Sarconeos (BIO101) te evalueren. Het farmabedrijf Biophytis wil het medicijn gebruiken voor de behandeling van respiratoir falen bij covid-19-patiënten. In de eerste fase zullen in verschillende landen vijftig patiënten het medicijn toegediend krijgen. Later komen daar nog eens 260 patiënten bij.

Pneumologe Muriel Lins, arts in AZ Sint-Maarten, is coördinator van het testprogramma in België. "Covid-19 kan verwoestende effecten hebben op patiënten, in het bijzonder diegene die het risico lopen om ernstige ademhalingscomplicaties te ontwikkelen. Er is veel behoefte aan meer behandelingsmogelijkheden om deze aan te pakken. We zijn blij dat we de eerste site zijn waar patiënten met BIO101 worden behandeld. Het toont onze inzet om het klinisch onderzoek naar covid-19 te bevorderen en patiënten met ernstige respiratoire manifestaties de beste zorg te bieden."

AZ Sint-Maarten is de eerste testsite om de doeltreffendheid en veiligheid van Sarconeos (BIO101) te evalueren. Het farmabedrijf Biophytis wil het medicijn gebruiken voor de behandeling van respiratoir falen bij covid-19-patiënten. In de eerste fase zullen in verschillende landen vijftig patiënten het medicijn toegediend krijgen. Later komen daar nog eens 260 patiënten bij. Pneumologe Muriel Lins, arts in AZ Sint-Maarten, is coördinator van het testprogramma in België. "Covid-19 kan verwoestende effecten hebben op patiënten, in het bijzonder diegene die het risico lopen om ernstige ademhalingscomplicaties te ontwikkelen. Er is veel behoefte aan meer behandelingsmogelijkheden om deze aan te pakken. We zijn blij dat we de eerste site zijn waar patiënten met BIO101 worden behandeld. Het toont onze inzet om het klinisch onderzoek naar covid-19 te bevorderen en patiënten met ernstige respiratoire manifestaties de beste zorg te bieden."